FC Normannia Gmünd: "Wichtig ist, dass Tim schnell wieder gesund wird"

– Foto: Thomas Nast

Die Generalprobe vor dem Saisonstart in der Fußball-Oberliga hat der 1. FC Normannia Gmünd verpatzt: 2:3 verlor die Mannschaft von Trainer Zlatko Blaskic bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall. Im Theater wäre eine verpatzte Generalprobe das, was man sich wünscht. Dieses Ergebnis ist nicht weiter tragisch für die Normannia, wie der Trainer sagte, viel schwerer wiegt die Verletzung von Tim Grupp, der nach wenigen Minuten unglücklich mit seinem Gegenspieler zusammenrasselte, liegenblieb und stark aus dem Mund blutete. „Wir hoffen einfach, dass nichts Schlimmes dabei herauskommt und er schnell wieder bei uns ist“, sagte Blaskic nach der Partie.

Grupp ist mit einem Krankenwagen abgeholt worden, die Partie musste über zehn Minuten lang unterbrochen werden. „Deswegen ist das Ergebnis ohnehin zweitrangig für uns. Wichtig ist, dass Tim schnell wieder gesund wird“, sagte Blaskic. Grupp selbst meldete sich abends bereits wieder. Starkes Kopfweh und die Wunde im Mundraum schmerzte, nachhaltig verletzt sei er aber nichts, sagte der Defensivallrounder. Die Normannia durfte also zunächst aufatmen.

Das Spiel seiner Mannschaft sei aber dennoch in Ordnung gewesen, „gegen einen sehr starken Gegner“. Schwäbisch Hall ist danach, recht früh im Spiel, in Führung gegangen. Kurz vor dem Pausenpfiff knüpfte Alexander Aschauer an seine zuletzt starke Form an. Im Strafraum wurde er gefoult und verwandelte den Strafstoß gleich selbst zum Ausgleich.

Nach einem Konter dann haben die Haller erneut die Führung erzielt. Kurz darauf hätten die Gmünder ausgleichen können, doch Aschauer vergab diesmal vom Punkt. Das 2:2 erzielten die Normannen dann aber dennoch. Am Ende eines gelungenen Spielzugs glich Niklas Hofmeister aus. Danach wechselten beide Mannschaften ordentlich durch, die Haller waren am Ende etwas fokussierter und erzielten noch den 3:2-Siegtreffer.

„Das ist aber überhaupt nicht tragisch. Aus diesem Spiel können wir wieder einige Erkenntnisse ziehen“, resümierte Blaskic, der froh ist, dass diese Vorbereitung vorüber ist. Es waren schon einige Hindernisse aus dem Weg zu räumen, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht zuletzt wegen des Wintereinbruchs, als man den Platz freiräumen musste.

Gmünds Sportdirektor Stephan Fichter sieht noch reichlich Luft nach oben in der Leistung der Mannschaft, wollte diese Niederlage aber auch nicht überbewerten. „Es gibt aber noch einiges zu tun in der Woche. Gegen Essingen werden wir eine andere Leistung benötigen, das wird aber auch jedem bewusst sein“, so Fichter weiter.

FCN: Ellermann – Avigliano (46. Rapp), Körner (60. Rössler), Kianpour, Staiger (80. Reik) – Grupp (7. Reinders), Wilhelm (46. Filipovic) – Hofmeister (70. J. Kianpour), Gnaase, Molinari (70. Ramovic) – Aschauer.