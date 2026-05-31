FC Normannia Gmünd: "Ich bin überglücklich. Das war das i-Tüpfelchen"

– Foto: Pierre Schmidt

Nein, niemand wollte für die Normannia spielen, niemand. In der Oberliga-Partie gegen den FV Ravensburg ist es für den 1. FC Normannia Gmünd tatsächlich noch ums Eingemachte gegangen. Letztlich rang man dem Favoriten, dem FV Ravensburg, ein 1:1 ab, was letztlich für den Klassenerhalt reichen sollte. Jubelnd fielen die Normannen am Ende über sich her und freuten sich einfach nur, dass der Klassenerhalt geschafft war.

„Ich bin überglücklich. Das war das i-Tüpfelchen, was wir uns alle gewünscht haben. Ich bedanke mich bei allen Verantwortlichen der Normannia für die vergangenen sechseinhalb Jahre, das ist eine lange Zeit“, sagte FCN-Trainer Zlatko Blaskic nach seinem letzten Spiel als Trainer der Gmünder. Er wurde nach der Partie unter tosendem Applaus vom Verein verabschiedet. Ohnehin war es ein Spiel, das unter dem Zeichen einiger Verabschiedungen stand. Ebenfalls großen Applaus bekamen Marvin Gnaase und Nico Molinari, die den Verein ebenfalls verlassen werden.

Am Ende gab es kein Halten mehr, die Normannia-Spieler und die weiteren Verantwortlichen freute sich riesig. Es war wie so häufig in der Saison: drückend überlegen schaffte es die Normannia am Ende lediglich, ein 1:0 herauszuschießen. Alexander Aschauer war es schließlich, der die fällige Führung erzielte (20. Minute). Dem Druck des Tabellenvierten hielten die Normannen nur bedingt stand, mussten in der 65. Minute den verdienten Ausgleich durch Nesreddine Kenniche hinnehmen. Mehr aber ließen die Gmünder nicht zu.