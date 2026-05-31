FC Normannia Gmünd: "Ich bin überglücklich. Das war das i-Tüpfelchen"

Nein, niemand wollte für die Normannia spielen, niemand. In der Oberliga-Partie gegen den FV Ravensburg ist es für den 1. FC Normannia Gmünd tatsächlich noch ums Eingemachte gegangen. Letztlich rang man dem Favoriten, dem FV Ravensburg, ein 1:1 ab, was letztlich für den Klassenerhalt reichen sollte. Jubelnd fielen die Normannen am Ende über sich her und freuten sich einfach nur, dass der Klassenerhalt geschafft war.
„Ich bin überglücklich. Das war das i-Tüpfelchen, was wir uns alle gewünscht haben. Ich bedanke mich bei allen Verantwortlichen der Normannia für die vergangenen sechseinhalb Jahre, das ist eine lange Zeit“, sagte FCN-Trainer Zlatko Blaskic nach seinem letzten Spiel als Trainer der Gmünder. Er wurde nach der Partie unter tosendem Applaus vom Verein verabschiedet. Ohnehin war es ein Spiel, das unter dem Zeichen einiger Verabschiedungen stand. Ebenfalls großen Applaus bekamen Marvin Gnaase und Nico Molinari, die den Verein ebenfalls verlassen werden.
Am Ende gab es kein Halten mehr, die Normannia-Spieler und die weiteren Verantwortlichen freute sich riesig. Es war wie so häufig in der Saison: drückend überlegen schaffte es die Normannia am Ende lediglich, ein 1:0 herauszuschießen. Alexander Aschauer war es schließlich, der die fällige Führung erzielte (20. Minute). Dem Druck des Tabellenvierten hielten die Normannen nur bedingt stand, mussten in der 65. Minute den verdienten Ausgleich durch Nesreddine Kenniche hinnehmen. Mehr aber ließen die Gmünder nicht zu.
In der zweiten Halbzeit haben die Ravensburger, die nicht umsonst auf dem vierten Platz eingelaufen sind, den verdienten Ausgleich erzielt. In der Folge aber wehrten sich die Gmünder mit allem, was sie zur Verfügung hatten, allen voran Calvin Körner köpfte so manches Mal den Ball aus der Gefahrenzone. Marvin Gnaase wurde kurz vor dem Schlusspfiff ausgewechselt, um seinen verdienten Applaus abzuholen, er verlässt die Normannia bekanntlich. Genauso wie Eigengewächs Nico Molinari, den es in die Regionalliga zu den Stuttgarter Kickers zieht.
Als das Schiedsrichtergespann dann schließlich in der sechsten Minute der Nachspielzeit abgepfiffen hat, jubelten die Normannen, der Klassenerhalt war geschafft. Ein würdiger Abschied für Blaskic, der den Normannen bei seiner Abschlussrede nur das Beste wünschte.