FC Normannia Gmünd: "Da hat uns aber auch wieder die Klarheit gefehlt"

In der Fußball-Oberliga konnte der 1. FC Normannia Gmünd am vergangenen Wochenende dank eines 3:2-Erfolgs gegen den SSV Reutlingen durchschnaufen, durchbrach dieser doch die lange Sieglos-Serie der Mannen aus dem Schwerzer. Beim FC Villingen wollte man genau mit diesem Gefühl im Rücken nachlegen, musste aber am Ende mit einem 0:1 wieder die lange Heimreise antreten.

Viel vorwerfen wollte Stephan Fichter, Sportdirektor der Normannen, seinen Spielern allerdings nicht. „Die Mannschaft hat bis zur letzten Minute alles versucht, ist viel gelaufen, hat sich aufgerieben – am Ende des Tages stehen wir leider dennoch mit leeren Händen da“, fasste Fichter das Geschehen nach diesen 90 Minuten im Dauerregen zusammen.

Die Gastgeber dagegen haben geradlinig und schnell gespielt. Die Villinger Führung jedoch lag nicht etwa an dieser Spielweise, denn Georgios Pintidis wurde nach einer Ecke am zweiten Pfosten schlichtweg übersehen, sodass er nahezu unbedrängt den letztlich goldenen Treffer erzielen konnte (17. Minute). Es war nicht die einzige gefährliche Situation des FCV, Kevin Müller traf freistehend die Latte (25.). „Da waren schon mehrere Situationen dabei, deswegen lagen wir zu diesem Zeitpunkt auch völlig zurecht hinten“, sagte Blaskic.

Dass der Sieg der Villinger in Summe dennoch in Ordnung ging, daran wollten die Normannen keine Zweifel aufkommen lassen, wie auch Trainer Zlatko Blaskic bekannte. Gmünds Trainer zeigte sich mit seiner Offensive vor allem in der ersten Halbzeit nicht einverstanden, zu wenig Gefahr ging von den Gästen aus. Dabei hatte seine Mannschaft mehr Ballbesitz, in den finalen Situationen aber war das Spiel jedoch zu unkonkret. „Wir haben uns immer wieder verzettelt, wurden geblockt oder der letzte Pass kam nicht an im letzten Drittel“, fasste Blaskic zusammen.

Die zweite Halbzeit dann war eine andere. Nach der Halbzeitansprache gingen die Normannen das Spiel anders an, schnürten die Gastgeber tief in die eigene Hälfte ein. Dann sollte es noch besser kommen für die Normannen: Müller sah Gelb-Rot nach einem Foul an Marvin Gnaase (56.) – über eine halbe Stunde hatten die Gmünder nun Zeit, dieses Spiel noch zu drehen. Doch es ist nicht immer einfacher, wenn man in Überzahl agieren muss, das mussten die Gmünder in der Folge feststellen. Es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. „Da hat uns aber auch wieder die Klarheit gefehlt“, monierte Blaskic.

Dennoch gab es Chancen: Nico Molinari verfehlte das Gehäuse nur knapp (63.). Kurz darauf folgte die größte Chance für die Normannen. Nach einer Ecke von Valerio Avigliano bekam Calvin Körner den Ball aus etwa zwei Metern nicht über die Linie gedrückt (70.). Blaskic wechselte am Ende noch einmal in der Offensive durch. Alexander Aschauer hatte dann noch eine gute Chance, nachdem er sich zunächst gut durchtankte, dann aber über das Tor schoss (78.). Kurz vor dem Ende war es dann Veljko Milojkovic, der freistehend nicht aufs Tor köpfte, sondern noch einmal querlegen wollte – dort stand jedoch kein Normanne (89.). Das hätte der späte Jubel werden können für die Gäste, die sich zumindest mit einem Punkt hätten belohnen können.

Dass es bis zum Ende um den Ausgleich ging, lag aber auch daran, dass die Villinger ihre Konter nicht zum 2:0 vollenden konnten. „Sie haben uns am Leben gelassen in der zweiten Halbzeit“, sagte auch Fichter. Marcel Sökler ist gleich zweimal am erneut hervorragend reagierenden Pius Albrecht im direkten Duell gescheitert (80., 85.). Nichtsdestotrotz musste man sich auf Normannia-Seite nach diesen 90 Minuten ärgern, zumal man in dieser zweiten Halbzeit mehr als eine halbe Stunde in Überzahl agierte. „Da wäre sicherlich ein Punkt drin gewesen“, sagte auch Blaskic achselzuckend.

Wenngleich diese Niederlage erneut schmerzte, da sie vermeidbar war, bleiben die Normannen optimistisch: „Die Tabelle ist recht eng beieinander, wir müssen einfach weiter machen. Es sind alles fifty-fifty-Duelle in dieser Liga. Heute ist leider keiner reingerutscht, da hat diesmal auch das Quäntchen Glück gefehlt“, sagt Fichter.



