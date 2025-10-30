FC Normannia Gmünd: "Backnang kämpft mit ähnlichen Problemen wie wir"

In der Fußball-Oberliga hat der 1. FC Normannia Gmünd ein unglückliches 0:1 gegen Oberachern zu verkraften gehabt, muss sich aber bereits voll auf das wichtige Auswärtsspiel bei der TSG Backnang konzentrieren, das am Samstag (14 Uhr) stattfinden wird.

Gegen Oberachern sah es in der ersten Halbzeit zunächst ganz gut aus für die Gmünder. Dominant war die Mannschaft von Zlatko Blaskic aufgetreten, in der Offensive aber zu harmlos, nicht das erste Mal in dieser Saison. „Da fehlte uns die Durchschlagskraft“, konstatiert Blaskic achselzuckend.

Jetzt reisen die Gmünder mit ihrem Ex-Backnanger Blaskic an der Spitze zur TSG – eine längst auserzählte Geschichte. Nicht auserzählt ist dagegen die Situation in der Oberliga. Backnang ist Zehnter, offensichtlich im Mittelfeld beheimatet, die Normannia 15., in der Abstiegszone der Liga. Bei genauerem Hinsehen aber sieht man: beide Mannschaften trennen nur drei Punkte.

So reichte dem SVO am Ende eine Leistungssteigerung in Durchgang zwei und eine gut ausgeführte Ecke, die den letztlich goldenen Treffer besorgte. „In solch einem Spiel entscheiden Nuancen – und da war Oberachern einfach klarer als wir. 10:2 Ecken für uns sprechen eine deutliche Sprache in der Effizienz, da war der SVO letztlich Sieger“, so Blaskic weiter.

„Backnang kämpft mit ähnlichen Problemen wie wir. Obwohl die TSG zu den spielstärkeren Mannschaften der Liga gehört, fehlt ihr aktuell die Leichtigkeit und sie trifft häufig die falschen Entscheidungen“, kennt Blaskic den Gegner natürlich nur zu gut. Nichtsdestotrotz sei die TSG eine gestandene Oberliga-Mannschaft und habe mit Mario Marinic einen „herausragenden Trainer“, sagt Blaskic.

„Ich erwarte ein enges Match, in dem es auf die Tagesform ankommen wird“, ist sich Blaskic sicher. Ähnlich, wie gegen Oberachern zuletzt, diesmal aber soll das Pendel in die Gmünder Richtung zeigen. In Backnang ausfallen werden bekanntermaßen Yannick Ellermann, Daniel Dominkovic und Miladin Filipovic. Dazu gesellen sich Kelecti Nkem (Grippe) und Valerio Avigliano (noch rotgesperrt).

Das 0:1 zuletzt gegen Oberachern ärgert Blaskic auch deswegen, weil die Normannia es dadurch verpasst hat, den möglichen Anschluss an das Mittelfeld herzustellen. „Ohne offensive Aktionen kann man keine Fußballspiele gewinnen, das ist Fakt. Wir haben es erneut geschafft, dass der gegnerische Torwart keinen einzigen Ball halten musste. In diesem Bereich müssen wir uns zwingend steigern, sonst bleiben wir dauerhaft im hinteren Drittel“, spricht Gmünds Trainer wie gewohnt Klartext.

Gegen Backnang startet die Normannia nun mit den letzten fünf Spielen in diesem Jahr, so zählt es Blaskic vor. „Für uns geht es jetzt darum, diese Spiele möglichst fokussiert anzugehen und die Energie auf den Platz zu bekommen, die es braucht, um Spiele in dieser ausgeglichenen Liga zu gewinnen“, gibt Normannias Trainer die Marschroute vor.