FC Nordkirchen Torwart mit Regionalliga-Erfahrung Nach der Verpflichtung von Cedric Golbig ergänzt der Westfalenligist das Torwartteam um einen weiteren Schlussmann von red · Heute, 12:42 Uhr · 0 Leser

Veith Walde sammelte bei Türkspor Dortmund bereits Einsätze in der Regionalliga West – Foto: Andy Seiffert

Der Westfalenliga-Aufsteiger FC Nordkirchen hat in der laufenden Saison mit ordentlichem Verletzungspech zwischen den Pfosten zu kämpfen. Erst kurz vor der Winterpause verletzte sich Stammtorhüter Philipp Sandhowe, auch sein Ersatz, Tom Alter, wird vorerst ausfallen. Der dritte Keeper im Bunde, Jan Hessel, schlug sich in der Hinrunde auch immer wieder mit Verletzungen rum und hat noch keine Erfahrungen auf Westfalenliga-Niveau vorzuweisen. Der FC Nordkirchen reagierte auf die Ausfälle bereits mit der Verpflichtung von Cedric Golbig, der von Wacker Obercastrop nach Nordkirchen wechselte. Golbig bekommt nun Konkurrenz von einem weiteren Neuzugang auf der Linie.

Walde bringt Regionalliga-Erfahrung mit Der Torwart-Neuzugang Nummer zwei heißt Veith Walde und dürfte dem ein oder anderen Fußball-Enthusiasten in der Region bereits ein Begriff sein. Für den SC Preußen Münster II, den TuS Bövinghausen, den SV Schermbeck und RW Ahlen hütete er das Tor in der Oberliga Westfalen. Mit den Ahlenern sowie Türkspor Dortmund lief Walde sogar schon in der Regionalliga West auf. Trotz seines − mit 24 Jahren − noch jungen Alters bringt der neue Schlussmann also bereits einiges an hochklassiger Erfahrung mit zum FC Nordkirchen. Und das Torwart-Duo Golbig/Walde setzt sich beim Westfalenligisten nicht das erste Mal zusammen: Bereits in der Spielzeit 2024/25 waren die beiden Mannschaftskollegen − damals beim Regionalligisten Türkspor Dortmund.