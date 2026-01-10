FC Nordkirchen sichert sich früheres RW Ahlen-Talent

Der Angreifer war erst im Sommer von Oberligist Rot Weiss Ahlen zu Landesligist SG Bockum-Hövel gewechselt. Dort ging bekanntlich in der Hinrunde gar nichts (kein Sieg). Der junge Offensivmann kam in seiner ersten offiziellen Senioren-Saison auf eine sehenswerte Bilanz von zehn Einsätzen mit vier Toren, wurde aber seit Mitte Oktober nicht mehr berücksichtigt, nachdem er zunächst eine Rot-Sperre absitzen musste.

„Dawid wollte den Verein wechseln. Über gemeinsame Bekannte ist dann der Kontakt zu uns entstanden. Der Weg aus Dülmen nach Nordkirchen ist auch nicht so weit, so dass es gut gepasst hat. Er ist vor allem ein starker Außenbahnspieler, der in der Offensive aber mehrere Positionen bekleiden kann, und hat auf jeden Fall das Potenzial, sich einen Stammplatz bei uns zu erarbeiten. Allerdings muss er sich als Neuling natürlich erst einmal integrieren.", sagt Bernd Melchers, Ressortleiter Sport beim FC Nordkirchen, zur Verpflichtung des zwölffachen Oberliga-Akteurs, der in Dülmen wohnt und vor seiner Ahlener Zeit beim TuS Haltern und dem SC Münster 08 ausgebildet wurde. In seinem letzten U19-Jahr stand Szmadrowski in der vergangenen Saison regelmäßig im Kader der 1. Mannschaft von Rot Weiss Ahlen.

Am Donnerstag (15. Januar) wird Szmadrowski mit ins Trainingslager in die Türkei reisen, bevor genau eine Woche später der erste Winter-Test gegen den Oberligisten Türkspor Dortmund ansteht.