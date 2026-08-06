FC Nordheide - vor dem Saisonstart

– Foto: Christin Aldag

Wie sieht es beim FC Nordheide kurz vor dem Start in die neue Kreisliga-Saison aus? Trainer Florian Ryll gibt Einblicke.

Freitag um 19 Uhr geht es los. Das Team aus der Samtgemeinde Sittensen gastiert im ersten Punktspiel der neuen Saison bei der FSV Hesedorf/Nartum. Ein Gegner, auf den das Ryll-Team schon vor zwei Wochen beim Turnier in Hetzwege traf und das Spiel mit 1:3 verlor.

Überhaupt die Vorbereitung der Ryll-Elf, sie lief nicht so wie gewünscht. "Wir haben zehn angeschlagene Spieler, darunter einige Langzeitverletzte, das zieht sich gerade durch die komplette Vorbereitung", so Florian Ryll, der hinzufügt: "Die große Herausforderung ist es, die Abgänge von Felix Kypta, Axel Bammann und Yannik Wichern, der mindestens für die Hinrunde ausfällt, zu verarbeiten."