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FC Nordheide - vor dem Saisonstart
"Bei den Jungs ist viel Potential vorhanden. Aber sie müssen auch erstmal im Herrenbereich ankommen"
Freitag um 19 Uhr geht es los. Das Team aus der Samtgemeinde Sittensen gastiert im ersten Punktspiel der neuen Saison bei der FSV Hesedorf/Nartum. Ein Gegner, auf den das Ryll-Team schon vor zwei Wochen beim Turnier in Hetzwege traf und das Spiel mit 1:3 verlor.
Überhaupt die Vorbereitung der Ryll-Elf, sie lief nicht so wie gewünscht. "Wir haben zehn angeschlagene Spieler, darunter einige Langzeitverletzte, das zieht sich gerade durch die komplette Vorbereitung", so Florian Ryll, der hinzufügt: "Die große Herausforderung ist es, die Abgänge von Felix Kypta, Axel Bammann und Yannik Wichern, der mindestens für die Hinrunde ausfällt, zu verarbeiten."
Hoffnung machen aber die Neuzugänge Lukas Wäge und Tom Lehmann (Ryll: "Die haben sich bereits super integriert") sowie die Nachwuchstalente Luca Heidrich, Tammo Mahnken, Klaudjo Hasani und Luiz Heinzel. "Bei den Jungs ist viel Potential vorhanden. Aber sie müssen auch erstmal im Herrenbereich ankommen", so der FC-Trainer, der als Saisonzel ausgibt: "Realistisch muss man sagen, dass wir dieses Jahr einen Mittelfeldplatz anvisieren."