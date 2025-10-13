FC Nordheide schlägt Unterstedt II verdient mit 2:0

Auf eigenem Platz hat der FC Nordheide den Aufsteiger SG Unterstedt II verdient mit 2:0 geschlagen. Das Team von Trainer Florian Ryll verpasste dabei einen möglichen höheren Sieg, ließ noch zahlreiche Chancen liegen.

Schon beim nächsten Angriff lief Mönkehues nach einem Steilpass allein auf den Gästetorwart zu, der in der Eins-zu-eins-Situation erneut Sieger blieb und den Rückstand verhinderte. Der FC Nordheide blieb überlegen, ohne seine Chancen nutzen zu können. Unterstedt konterte gelegentlich, ohne in der ersten Spielhälfte echte Gefahr zu entwickeln.

In der Anfangsphase zeigten die Platzherren, wie das Spiel an diesem Tag laufen sollte. Nordheide spielte über beide Flügel nach vorn und erarbeitete sich schnell erste Chancen. Nach sieben Minuten flankte Christopher Mönkehues auf Luis Schröder, dessen Schuss von SGU-Keeper Alexander Stein auf der Linie pariert wurde.

Nach dem Seitenwechsel wurde es wieder turbulenter, vor allem im Strafraum der Gäste. Neun Minuten nach Wiederbeginn war es endlich soweit, Jannes Wilkens gelang das erlösende 1:0 für die Nordheider.

Zwei Minuten später hielt FC-Keeper Lukas Fitschen seinem Team mit einer tollen Parade die Führung fest.

Nach einer Flanke des an diesem Tag stark spielenden Felix Kypta erzielte Wilkens per Kopf sein zweites Tor. Der mögliche dritte Treffer blieb ihm jedoch verwehrt, ein von ihm geschossener Handelfmeter wurde von Alexander Stein pariert. Auf der Gegenseite hielt Fitschen mit einer weiteren starken Parade die Null für den FC fest.



„Wir hätten ruhig das eine oder andere Tor mehr machen können. Vor allem der Strafstoß von Jannes Wilkens und der Nachschuss von Christopher Mönkehues waren große Chancen. Wir haben aber ansonsten konzentriert, besonnen und ruhig gespielt“, zeigte sich Thorsten Holst zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft.

Für FC-Betreuer Thorsten Holst war es ein verdienter Sieg seiner Mannschaft



Der Betreuer des FC Nordheide hob noch die Leistung des FC-Keepers hervor: „Lukas Fitschen hat das eine und andere Mal sehr starke Reaktionen gezeigt und das Spiel von hinten gelenkt. Auch Marten Viebrock hat nach seiner Einwechslung stark ins Spiel gefunden. Es war auf jeden Fall ein verdienter Sieg, so kann es weitergehen.“