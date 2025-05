FC Nordheide ärgert beim 1:1 den Spitzenreiter aus Selsingen

Die Partie begann verhalten. In der ersten Halbzeit gab es auf beiden Seiten kaum gefährliche Aktionen. Die größte Chance bot sich dem MTSV Selsingen, als der Schiedsrichter nach einem Zweikampf im Strafraum auf Elfmeter entschied. Lucas Schotmann trat an, doch FC-Torhüter Nico Hüttmann ahnte die Ecke, lenkte den Ball an den Pfosten und verhinderte damit die Gästeführung.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie etwas offener. In der 51. Minute gingen die Gäste durch einen Standard in Führung: Carsten Müller brachte einen Eckball in den Strafraum, wo Matthias Augustin unbedrängt einköpfen konnte. Doch der Jubel währte nur kurz – bereits zwei Minuten später segelte ein langer Freistoß des FC in den MTSV-Strafraum. Ein Abstimmungsfehler in der Hintermannschaft führte zu einem Eigentor von Joris Lühmann. „Das Eigentor passt zu unserem Spiel heute“, resümierte Müller hinterher selbstkritisch.

Im Anschluss entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. Zwar erhöhte Selsingen in der Schlussphase noch einmal den Druck, wirklich zwingende Chancen blieben jedoch aus. Nordheide musste die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten, nachdem Mathis Vajen in der 79. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Trotzdem kamen die Hausherren durch Felix Kypta und Christopher Mönkehues sogar noch zu zwei Gelegenheiten, den Lucky Punch zu setzen. „Wir haben alles reingeworfen“, lobte Ryll seine Mannschaft. „Wenn wir das Spiel zu elft beenden, ist vielleicht sogar mehr drin gewesen.“