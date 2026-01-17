FC Norderstedt: Flutlichtausfall, Platzwechsel & gelungener Auftakt

Ungewöhnliche Umstände, aber ein insgesamt gelungener Auftakt: Der FC Eintracht Norderstedt hat sein erstes Testspiel des Jahres gegen den FC Süderelbe erfolgreich gestaltet. Beim 2:0-Erfolg gegen den Oberligisten sammelte der Regionalligist nach kurzer Vorbereitungszeit wertvolle Erkenntnisse – sportlich wie organisatorisch.

Nach nur 37 Minuten kam es auf dem Kunstrasenplatz „Garstedt 3“ zu einer ungeplanten Unterbrechung. Ein Flutlichtmast fiel aus und legte einen Teil der Spielfeldhälfte in Dunkelheit. Nach kurzer Beratung entschieden sich beide Teams, die erste Halbzeit trotz der eingeschränkten Sichtverhältnisse regulär zu Ende zu spielen. In der Pause folgte dann die logische Konsequenz: Der zweite Durchgang wurde auf den benachbarten Platz „Garstedt 2“ verlegt.

Neben etablierten Stammkräften kamen auch Spieler mit bislang geringerer Einsatzzeit zum Zug, dazu die beiden Neuzugänge Leon Pesch und Manasse Fionouke, U23-Gastspieler Lucas Schulze sowie Testspieler Endrick Jaschan aus der Hamburger SV U21. Gespielt wurde im 4-3-3-System unter dem neuen Trainerduo Jörn Großkopf und Fabian Boll, das erstmals gemeinsam an der Seitenlinie stand.

Sportlich präsentierte sich Eintracht Norderstedt trotz lediglich drei vorangegangener Trainingseinheiten bereits ordentlich strukturiert. Zur Pause wechselte das Trainerteam nahezu komplett durch, um möglichst vielen Akteuren Spielzeit zu geben. Lediglich Torhüter Lars Huxsohl absolvierte die vollen 90 Minuten.

Effizienz auf Norderstedter Seite

Über weite Strecken hatte der Regionalligist mehr Ballbesitz und ließ den Ball sauber durch die eigenen Reihen laufen. Die gefährlicheren Torchancen verzeichneten jedoch zunächst die Gäste aus der Oberliga Hamburg, insbesondere durch Fabio Parduhn, der mehrfach gefährlich zum Abschluss kam. Kurz vor der Pause schlug die Eintracht Norderstedt dennoch zu. Lucas Camacho legte eine Hereingabe von Jonas Behounek quer, Ezra Ampofo traf aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung.

Auch nach dem Seiten- und Platzwechsel bot sich ein ähnliches Bild. Norderstedt kontrollierte das Spielgeschehen, während Süderelbe immer wieder über schnelle Umschaltmomente gefährlich blieb. Parduhn traf einmal den Pfosten, ein weiterer Abschluss landete auf dem Tordach.

Den Schlusspunkt setzte erneut der Regionalligist: Manuel Brendel verwertete - wie schon im ersten Durchgang - eine flache Hereingabe von der linken Seite, erneut war Ampofo beteiligt, und stellte aus kurzer Distanz den 2:0-Endstand her. Angesichts der kurzen Vorbereitung und der besonderen Umstände war es ein insgesamt ordentlicher erster Auftritt von Eintracht Norderstedt, der eine solide Grundlage für die kommenden Wochen bildet. Bereits am Dienstag geht es um 19.30 Uhr mit einem weiteren Heimtest gegen TuRa Harksheide weiter.

