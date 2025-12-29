FC Norden verpflichtet Henning Murra

Der FC Norden hat einen weiteren Neuzugang für seinen Kader vorgestellt. Mit Henning Murra wechselt ein 29-jähriger Spieler vom TuRa 46 Marienhafe nach Norden und verstärkt die Mannschaft zur kommenden Spielzeit.

Murra war zuletzt in Marienhafe aktiv, wo er nicht nur sportlich eine wichtige Rolle spielte, sondern auch als Kapitän Verantwortung übernahm. Beim FC Norden stößt er damit als Akteur hinzu, der bereits Erfahrung in einer Führungsposition gesammelt hat.

Sportlich bringt der Neuzugang vielseitige Qualitäten mit. Murra ist ein starker Linksfuß und kann sowohl auf der Sechser-Position im zentralen Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Diese Variabilität verschafft dem Trainerteam zusätzliche Optionen in der Kaderplanung.