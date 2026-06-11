FC Norden verlängert mit Offensivspieler Özcan Akbas

– Foto: Gerry Grave

Der FC Norden hat die Vertragsverlängerung mit Özcan Akbas bekanntgegeben und damit einen wichtigen Offensivspieler langfristig gebunden. Der Stürmer wird auch künftig im Trikot des Bezirksligisten auflaufen.

Akbas hat sich nach Vereinsangaben in kürzester Zeit „hervorragend entwickelt“ und sich einen Stammplatz in der Mannschaft erarbeitet. Woche für Woche unterstreiche er seine Bedeutung für das Team und sei ein wichtiger Faktor im Offensivspiel.

Besonders hervorgehoben werden seine athletischen und spielerischen Qualitäten. So gilt Akbas als schnellster Spieler der Mannschaft und sorge damit regelmäßig für Gefahr vor dem gegnerischen Tor. Zudem überzeugt er mit einem starken Torabschluss, großer Ausdauer und unermüdlichem Einsatz. Er laufe die Gegner „über die gesamte Spielzeit ohne Pause an“, setze die gegnerische Abwehr permanent unter Druck und gebe in keiner Situation auf, heißt es aus Vereinskreisen.