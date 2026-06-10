FC Norden verabschiedet mehrere Akteure – Jakobs bleibt im Verein

– Foto: Gerry Grave

Beim FC Norden stehen zum Sommer mehrere personelle Veränderungen an. Der Bezirksligist aus dem Weser-Ems-Gebiet muss sich von einigen verdienten Mitgliedern des Teams verabschieden, zugleich bleiben einzelne Akteure dem Verein in anderer Funktion erhalten.

Thomas Jakobs hat sich dabei aus eigenem Entschluss dazu entschieden, seine Position als Trainer niederzulegen. Gleichzeitig wird er dem FC Norden jedoch weiterhin treu bleiben und künftig andere Aufgaben im Verein übernehmen. Der Klub bedankte sich ausdrücklich für seinen bisherigen Einsatz.

Auch Kevin Mennenga wird künftig nicht mehr aktiv auf dem Platz stehen. Der Offensivspieler beendet seine Fußballkarriere und möchte sich zunächst etwas zurücklehnen. Der Verein würdigte ihn als „hervorragenden Spieler“ und „großartigen Menschen“, der ein Vorbild für die gesamte Mannschaft gewesen sei. Mit seiner positiven Art und Hilfsbereitschaft habe er dem Team stets zur Verfügung gestanden.