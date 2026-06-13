FC Norden stellt die Weichen für die Zukunft: Heddinga übernimmt

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Der FC Norden war auf dem Markt tätig und präsentiert mit Alwin Tierok Heddinga seinen neuen Cheftrainer. Der Bezirksligist begrüßt den neuen Mann an der Seitenlinie offiziell und blickt mit großer Vorfreude auf die kommende gemeinsame Zeit.

„Wir freuen uns, Alwin Tierok Heddinga als unseren neuen Trainer beim FC Norden begrüßen zu dürfen. Wir heißen ihn herzlich willkommen und blicken gemeinsam voller Vorfreude auf die Zukunft“, teilte der Verein mit.

Neben der personellen Veränderung auf der Trainerbank setzt der FC Norden weiterhin auf vertraute Gesichter im Vereinsumfeld. Jelto Müller, Thomas Jakobs und Armin Ortmann werden dem Verein auch künftig erhalten bleiben und weiterhin Verantwortung übernehmen. Die drei Funktionsträger sollen auch in Zukunft wichtige Aufgaben neben dem Platz wahrnehmen.