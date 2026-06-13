FC Norden stellt die Weichen für die Zukunft: Heddinga übernimmt

Der FC Norden war auf dem Markt tätig und präsentiert mit Alwin Tierok Heddinga seinen neuen Cheftrainer. Der Bezirksligist begrüßt den neuen Mann an der Seitenlinie offiziell und blickt mit großer Vorfreude auf die kommende gemeinsame Zeit.
„Wir freuen uns, Alwin Tierok Heddinga als unseren neuen Trainer beim FC Norden begrüßen zu dürfen. Wir heißen ihn herzlich willkommen und blicken gemeinsam voller Vorfreude auf die Zukunft“, teilte der Verein mit.
Neben der personellen Veränderung auf der Trainerbank setzt der FC Norden weiterhin auf vertraute Gesichter im Vereinsumfeld. Jelto Müller, Thomas Jakobs und Armin Ortmann werden dem Verein auch künftig erhalten bleiben und weiterhin Verantwortung übernehmen. Die drei Funktionsträger sollen auch in Zukunft wichtige Aufgaben neben dem Platz wahrnehmen.
Der FC Norden würdigte zugleich das Engagement der langjährigen Unterstützer. „Vielen Dank für euren Einsatz und euer Engagement für den FC Norden. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit euch allen“, erklärte der Bezirksligist.
Damit setzt der FC Norden sowohl auf neue Impulse als auch auf Kontinuität und geht mit einer Mischung aus frischem Wind und bewährten Kräften in die kommenden Aufgaben der Bezirksliga Weser-Ems.