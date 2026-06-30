FC Norden präsentiert Neuzugang-Duo für die Bezirksliga-Saison Torben Stöhr und Marcel Kindt stoßen zur Mannschaft dazu von p.s. · Gestern, 23:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Gerry Grave

Der FC Norden hat zwei Neuzugänge für die kommende Spielzeit in der Bezirksliga Weser-Ems vorgestellt. Mit Torben Stöhr und Marcel Kindt verstärken künftig ein Offensivspieler und ein Mittelfeldakteur den Kader.

Torben Stöhr wechselt aus der A-Jugend des SV Hage zum FC Norden. Der 18-jährige Stürmer machte im Nachwuchsbereich insbesondere als bester Torschütze seiner Mannschaft auf sich aufmerksam und überzeugte mit seiner Treffsicherheit vor dem gegnerischen Tor. Darüber hinaus zählen seine Schnelligkeit, seine Torgefahr und sein Einsatzwille zu seinen größten Stärken. Für Stöhr ist es zugleich eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Der Angreifer hatte bereits in der Vergangenheit das Trikot des FC Norden getragen und kehrt nun zum Verein zurück.

Mit Marcel Kindt stößt zudem ein Mittelfeldspieler vom SC 13 Eichen Wiesens zum Bezirksligisten. Der Neuzugang hinterließ bereits in mehreren Trainingseinheiten einen positiven Eindruck und konnte sowohl das Trainerteam als auch die Mannschaft von seinen Qualitäten überzeugen. Kindt zeichnet sich insbesondere durch seine Technik, seine Ruhe am Ball und sein Spielverständnis aus. Zudem wird er vereinsintern als mannschaftsdienlicher Spieler und Teamplayer geschätzt.