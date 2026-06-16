FC Norden bindet zwei weitere Spieler: Overbeck und Gerk bleiben

– Foto: Gerry Grave

Der FC Norden treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann zwei weitere Verlängerungen vermelden. Mit Melton Overbeck und Dennis Gerk bleiben zwei Spieler dem Bezirksligisten erhalten.

Melton Overbeck, der bereits seit dem vergangenen Jahr zum Umfeld des FC Norden gehört und regelmäßig am Training teilgenommen hat, wird auch in der neuen Spielzeit Teil des Kaders sein. Der Offensivspieler möchte nun den nächsten Schritt gehen und die komplette Vorbereitung absolvieren. Mit seiner Größe sowie seinen Qualitäten im Sturm gilt er als Spieler mit Entwicklungspotenzial.

Auch Dennis Gerk bleibt dem FC Norden weiterhin erhalten. Der Spieler konnte aufgrund einer Verletzung bislang noch kein Pflichtspiel für den Verein bestreiten. Die Blessur hat sich inzwischen jedoch deutlich verbessert, sodass Gerk in der kommenden Vorbereitung wieder voll angreifen kann.