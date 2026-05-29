FC Norden bindet zwei Leistungsträger: Percuku und Keller verlängern

– Foto: Gerry Grave

Der FC Norden hat frühzeitig die Weichen für die kommende Saison gestellt und zwei wichtige Vertragsverlängerungen bekannt gegeben. Mit Fidijas Percuku und Eugen Keller bleiben dem Bezirksligisten zwei zentrale Stützen des aktuellen Kaders erhalten.

Besonders die Verlängerung von Fidijas Percuku dürfte beim FC Norden für große Zufriedenheit sorgen. Der vielseitig einsetzbare Spieler bleibt auch in der kommenden Spielzeit Teil der Mannschaft und bringt weiterhin seine Flexibilität in allen Mannschaftsteilen ein. Ob in der Offensive, im Mittelfeld oder in der Defensive – Percuku gilt als echter Allrounder und verlässliche Größe im Teamgefüge.

Im Verein schätzt man dabei nicht nur seine sportlichen Qualitäten, sondern auch seine Persönlichkeit. „Fidijas ist ein echter Allrounder, den man auf jeder Position einsetzen kann – egal ob vorne, im Mittelfeld oder hinten“, heißt es aus dem Vereinsumfeld. „Er macht seinen Job immer stark und gibt auf dem Platz alles für das Team. Auch menschlich ist Fidijas ein überragender Typ, der sehr viel für den FC Norden tut.“