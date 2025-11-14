FC Nöttingen und FC 08 Villingen feiern Heimsiege

Heimsiege landeten der FC Nöttingen und der FC 08 Villingen beim heutigen Auftakt des 17. Spieltags der Oberliga Baden-Württemberg. Während Nöttingen früh die Weichen auf Sieg stellte, musste Villingen noch einmal zittern.

Der FC Nöttingen hat ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Schon nach zwei Minuten brachte Egemen Sarikaya seine Mannschaft in Führung und sorgte damit für einen perfekten Start. In der 37. Minute erhöhte Stefan Zimmermann auf 2:0. Kurz nach dem Seitenwechsel beseitigte Jannis Rabold mit dem 3:0 in der 52. Minute die letzten Zweifel am Ausgang des Spiels. Nöttingen feierte einen klaren Heimsieg. ---

Vor 1095 Zuschauern setzte sich der FC 08 Villingen im südbadischen Duell knapp mit 2:1 gegen den Türkischen SV Singen durch. Der FC 08 übernahm von Beginn an die Initiative und belohnte sich in der 34. Minute, als Gabriel Cristilli zur Führung traf. Nur fünf Minuten später legte Christian Derflinger mit dem 2:0 nach – eine komfortable Halbzeitführung schien greifbar. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen: Dominik Emminger brachte Singen in der 43. Minute mit dem Anschlusstreffer wieder ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel wahrte Villingen den knappen Vorsprung. ---



Der FC Denzlingen steht gegen den 1. Göppinger SV unter Zugzwang und braucht vor allem Fehlerfreiheit in der eigenen Hälfte. Gelingt es den Gästen, ihr knappes Torverhältnis zu bestätigen, werden Standards und zweite Bälle zum Schlüssel.



Der 1. CfR Pforzheim empfängt den FSV Hollenbach zu einem richtungsweisenden Duell im Mittelfeld. Wer die Flügel besser bindet und im letzten Drittel präziser agiert, verschafft sich Luft vor der Winterphase.

Der Türkspor Neckarsulm will gegen den Karlsruher SC II seine Anfälligkeit minimieren und über Kompaktheit ins Spiel finden. Die Gäste treten mit stabilerem Punkteschnitt an – Kontrolle der Halbräume und Konterabsicherung entscheiden über die Schlagzahl.



Der FV Ravensburg geht gegen den 1. FC Normannia Gmünd als Favorit in ein Spiel mit klarer Tabellenlogik. Bringt die Heimelf ihre Ballzirkulation durch, bleibt dem Gast nur eine disziplinierte, konsequente Umschaltstrategie.

Der SV Oberachern misst sich mit dem VfR Mannheim in einem echten Prüfstein für beide Formkurven. Der Abwehrblock der Gäste spricht für Geduld und Effizienz, die Gastgeber müssen über Intensität und Standards Akzente setzen.

Der SSV Reutlingen empfängt den TSV Essingen und benötigt Stabilität, um gegen das drittplatzierte, abgeklärte Gästeteam bestehen zu können. Entscheidend werden die Duelle im Zentrum und die Klarheit beim ersten Pass nach Ballgewinn.

Die TSG Backnang fordert den ungeschlagenen VfR Aalen und braucht eine nahezu fehlerfreie Defensivleistung. Kann der Spitzenreiter sein Tempo dosieren und die beste Defensive der Liga abrufen, werden wenige Aktionen vor dem Tor genügen.