FC Niederwinkling richtet wieder großes Nachwuchsturnier aus Insgesamt 52 Teams sind am kommenden Wochenende in der Dreifachturnhalle in Bogen im Einsatz von PM · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Den jüngsten Kickern gehört am kommenden Wochenende in Bogen die Bühne. – Foto: Privat

Erneut steht die Dreifachturnhalle des Veit-Höser-Gymansiums in Bogen ganz im Zeichen des Jugendfußballs: Bereits zum neunten Mal richtet der FC Niederwinkling sein beliebtes Hallenturnier für die Nachwuchskicker aus.

52 Nachwuchsmannschaften kämpfen am Samstag, den 28. Februar und Sonntag, den 01. März um den Turniersieg in der jeweiligen Altersklasse. "Der FC Niederwinkling ist stolz, so viele Mannschaften begrüßen zu können, aufgrund der wahnsinnigen Nachfrage war das Turnier heuer schon ohne Ausschreibung voll besetzt. Der FC will allen teilnehmenden Mannschaften und Zuschauern ein schönes Hallenspektakel bieten, wo der Spaß für die Kinder im Vordergrund steht. Durch die hervorragende Organisation und die Mithilfe etlicher ehrenamtlicher Helfer soll auch dieses Turnier wieder ein voller Erfolg werden", lässt der Verein wissen.



Versicherungsmakler Tobias Breu steht zum wiederholten Mal als Hauptsponsor zur Verfügung. "Das Engagement des Vereins und die hervorragende Organisation sind für mich der Hauptgrund diese Nachwuchs-Veranstaltung zu unterstützen", so Breu. Das Turnier wird nach den alten Hallenregeln mit Rundumbande ausgetragen, außer die Newcomer der G-Junioren, diese spielen Minifußball.