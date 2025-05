FC Niederweningen mit neuer Trainerlösung

FC Niederweningen: Willimann kehrt als Cheftrainer zurück. Neue Trainerlösung beim FC Niederweningen: Auf die kommende Saison übernimmt Sven Willimann den Chefposten beim Drittligisten. Der 41-Jährige war bereits Spieler - und zuletzt bis 2023 Assistenztrainer - bei den Wehntalern. An seiner Seite fungieren werden Alejandro Linares und Antonio Müller. Gleichzeitig verlässt der frühere Fussballprofi Heinz Barmettler nach insgesamt zwei Jahren Tätigkeit den Verein. Assistiert wurde dieser von André Sisic. Der FCN ist in der Gruppe 4 nach 19 von 22 Runden auf dem guten dritten Rang klassiert.

SC Kriens: Winsauer beerbt Frontino. Michael "Mike" Winsauer wird neuer Trainer beim SC Kriens. Er beerbt in dieser Rolle den nach nur einer Saison wegziehenden Gianluca Frontino (den früheren Diessenhofen- und "Spielvi"-Coach zieht es in den Nachwuchs des FC St. Gallen). Winsauer führte den FC Baden im Juni 2023 in die Promotion League, konnte in der Folgesaison den sofortigen Wiederabstieg nicht verhindern. Nun gibt der 42-Jährige sein Comeback auf dieser Stufe beim SCK, der diese Saison hinter Aufsteiger Rapperswil-Jona auf dem starken zweiten Platz beendete. "Wir haben uns für Mike entschieden, weil wir von ihm als Mensch und von seinen fachlichen Fähigkeiten überzeugt sind. Mike hat in seiner bisherigen Trainerlaufbahn bewiesen, dass er mit seiner Art ein Team weiterentwickeln und die Spieler fördern und gleichzeitig fordern kann", lässt sich Kriens-Sportchef Yves Jöhl zur Entscheidung zitieren.