FC Niederlinxweiler stellt die Weichen für die Saison 26/27

Jung ist im Besitz der DFB-A-Lizenz und kann bereits auf viele erfolgreiche Stationen als Trainer zurückblicken: Vor seinem Engagement beim Verbandsligisten SG Bostalsee, mit denen er die Meisterschaft in der Landesliga erreichte und auch im Jahr darauf souverän den Klassenerhalt in der Verbandsliga schaffte, war Jung beim SV Bliesen als Trainer engagiert. Zuvor war er vier Jahre lang im NLZ des damaligen Regionalligisten SV 07 Elversberg als Übungsleiter tätig.

Die beiden FC-Spielbetriebsleiter Dennis Schledorn und Sascha Sonn äußerten sich erfreut über die Verpflichtung des neuen Trainers: „Wir sind außerordentlich froh, mit Christian einen äußerst ambitionierten und fachlich versierten Trainer für die kommende Saison gewonnen zu haben. Christian bringt beste Voraussetzungen mit, um jeden Spieler sportlich weiterzuentwickeln. Bereits in den ersten Gesprächen überzeugte Christian uns nachhaltig mit seinen klaren sportlichen Ideen. Darüber hinaus verfügt er über umfangreiche Erfahrung in der Arbeit mit Nachwuchsspielern und kennt unseren Verein sowie das gesamte Umfeld hervorragend.“

Jung selbst ist glücklich über seine neue Aufgabe in Niederlinxweiler: „Ich freue mich unheimlich auf die neue Aufgabe. Als der Anruf aus Niederlinxweiler kam und ich in den ersten Gesprächen das Konzept gehört habe, war mir klar, dass ich mir den Schritt „zurück“ in die A-Klasse beim FCN vorstellen kann. Vor allem die Philosophie, überwiegend mit vielen einheimischen und talentierten, jungen Kickern zu arbeiten, schätze ich sehr! Auch das Umfeld des Vereins kenne ich und ich hatte hier sehr viele schöne Jahre als Spieler. Viele ehemalige fußballerische Weggefährten wie René König oder auch Markus Zimmer und Sascha Sonn sind mittlerweile hier im Vorstand tätig. so dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit garantiert ist."

Herzlich Willkommen!🥳