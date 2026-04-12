FC Neustadt: Wunder gibt es immer wieder…

Rick Kiefer und der FC Neustadt setzten zum Sprung aus der Abstiegszone an. – Foto: Scheu

Die Älteren können sich vielleicht noch erinnern: 1970? Katja Ebstein? Eurovision Song Contest? Damals trällerte die Schlagersängerin "Wunder gibt es immer wieder" und schaffte es mit diesem Hit immerhin auf Rang drei. Eine Platzierung, von der heutige Barden und Bardinnen aus Deutschland nur noch träumen können. Nein, Dritter wird auch der FC Neustadt in dieser Landesliga-Saison nicht mehr werden, aber irgendwie scheinen sich die Hochschwarzwälder momentan von diesem Song inspirieren zu lassen. Sie machen sich daran, ein Wunder wahr werden zu lassen. Ein echtes Fußballwunder. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC Neustadt: Werner, Tritschler, Haasler, Rommler, Kiefer (90. Fischer), Riesterer (70. Bußhardt), Brosi (88. Balke), Eckert, Rohrer (89. Schlegel), Orosaj, M. Waldvogel (78. N. Waldvogel). Tore: 0:1, 0:2 Riesterer (28./40.), 0:3 Rohrer (43.), 1:3 Tule (49.), 1:4 Rohrer (58.). SR: Max Pötzsch. ZS: 120.