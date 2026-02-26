FC Neustadt will das Unmögliche möglich machen

Bei allem Tatendrang ist sich Trainer Fabian Gamp bewusst: Die Aufgabe beim FC Neustadt wird extrem schwer. – Foto: Wolfgang Scheu

Du hast keine Chance, aber nutze sie! Den Spruch kennt wohl jeder, und die Bedeutung muss trotz aller Paradoxität nicht lange erklärt werden. Das, was du vorhast, wird brutal schwer. Es ist praktisch nicht zu stemmen. Vielleicht schöpfen sie in diesen Tagen rund um das Jahn-Stadion Hoffnung aus dieser Devise. Dort startet der FC Neustadt ab diesem Samstag das Projekt Neuanfang. Nach einer desaströsen Vorrunde wollen die Verantwortlichen des Vereins nichts unversucht lassen, doch noch den Verbleib in der Landesliga zu schaffen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.