FC Neustadt will das Unmögliche möglich machen

Der FC Neustadt möchte in der Fußball-Landesliga das schier Unmögliche möglich machen und den Klassenerhalt schaffen. Neu-Chefcoach Fabian Gamp will "alles reinschmeißen", um das Ziel zu erreichen.
Du hast keine Chance, aber nutze sie! Den Spruch kennt wohl jeder, und die Bedeutung muss trotz aller Paradoxität nicht lange erklärt werden. Das, was du vorhast, wird brutal schwer. Es ist praktisch nicht zu stemmen. Vielleicht schöpfen sie in diesen Tagen rund um das Jahn-Stadion Hoffnung aus dieser Devise. Dort startet der FC Neustadt ab diesem Samstag das Projekt Neuanfang. Nach einer desaströsen Vorrunde wollen die Verantwortlichen des Vereins nichts unversucht lassen, doch noch den Verbleib in der Landesliga zu schaffen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.