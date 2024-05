FC Neustadt vor schwerer Aufgabe in Überlingen

"Gute Individualisten und eine gestandene Mannschaft", hat Neustadts Trainer Sascha Waldvogel vor Augen, wenn er an den kommenden Gegner denkt. Zwar gehören die Überlinger in der Rückrunde zu den schwächeren Teams der Liga, die Messlatte für den FC Neustadt liegt am Samstag dennoch hoch. "Wir wollen in Überlingen etwas mitnehmen, um bis zum Ende voll dabei zu sein", sagte der Neustädter Coach. Vor allem die starken Auftritte der direkten Konkurrenz im Rennen um den Ligaerhalt hatten den Neustädtern in den vergangenen Wochen das Leben erschwert. Die Blau-Weißen punkteten ihrerseits nicht schlecht, ließen aber dennoch auch in der zweiten Saisonhälfte in den Schlüsselspielen wie gegen den SV Geisingen (1:2) und den Hegauer FV (1:2) wichtige Punkte liegen. Mehr bei BZ-Plus.