FC Neustadt verpasst gegen den FC Öhningen/Gaienhofen Big Points

Die äußeren Bedingungen im Jahn-Stadion waren am Samstag für alle Beteiligten ungewohnt. Immer wieder griff der Wind ins Spiel ein. Die Partie im Abstiegskampf wurde so noch mehr den fußballerischen Highlights beraubt. Doch auch bei bestem Fußballwetter hätte vermutlich der Kampf die Begegnung zwischen dem Aufsteiger von der Bodenseehalbinsel Höri und den Hochschwarzwäldern beherrscht. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Neustadt: Werner, Rommler, Da Silva Marques, Kiefer, Riesterer (75. Schlegel), Brosi (75. Tritschler), Eckert, Rohrer, Orosaj (68. Bußhardt), Gutmann, Marvin Waldvogel. Tore: 0:1 Simoes (10.), 0:2 Aichem (88./FE). SR: Hamad (Dettingen). ZS: 130.