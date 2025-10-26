 2025-10-15T11:43:40.576Z

Paul Brosi (links) und der FC Neustadt stehen in der Landesliga weiter bei fünf Zählern.
Paul Brosi (links) und der FC Neustadt stehen in der Landesliga weiter bei fünf Zählern. – Foto: Wolfgang Scheu

FC Neustadt verpasst gegen den FC Öhningen/Gaienhofen Big Points

Die Blau-Weißen unterliegen Öhningen-Gaienhofen 0:2.

Der FC Neustadt hat in der Fußball-Landesliga eine weitere Möglichkeit ausgelassen, um den Abstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen zu verkürzen. Die Blau-Weißen unterliegen Öhningen-Gaienhofen 0:2.

Die äußeren Bedingungen im Jahn-Stadion waren am Samstag für alle Beteiligten ungewohnt. Immer wieder griff der Wind ins Spiel ein. Die Partie im Abstiegskampf wurde so noch mehr den fußballerischen Highlights beraubt. Doch auch bei bestem Fußballwetter hätte vermutlich der Kampf die Begegnung zwischen dem Aufsteiger von der Bodenseehalbinsel Höri und den Hochschwarzwäldern beherrscht. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Neustadt: Werner, Rommler, Da Silva Marques, Kiefer, Riesterer (75. Schlegel), Brosi (75. Tritschler), Eckert, Rohrer, Orosaj (68. Bußhardt), Gutmann, Marvin Waldvogel. Tore: 0:1 Simoes (10.), 0:2 Aichem (88./FE). SR: Hamad (Dettingen). ZS: 130.

