FC Neustadt verharrt nach 0:1 in Konstanz auf einem Abstiegsplatz DJK Donaueschingen baut die Tabellenführung weiter aus

Einen Auftakt nach Maß legte der Gastgeber im zweiten Durchgang hin. Nach schöner Vorarbeit von David Ammann erzielte der fleißige Dennis Hiller den Führungstreffer für die Schwarz-Gelben. Kurze Zeit später erkämpfte Hiller den Ball im Mittelfeld und schickte Jonathan Scheike auf die Reise. Dieser war nicht mehr zu stoppen und brachte seine Farben mit 2:0 in Front. Der Doppelschlag hinterließ bei den Gästen sichtlich seine Spuren. Erst als der SV Denkingen in Unterzahl agieren musste, fand die SG Dettingen-Dingelsdorf wieder besser ins Spiel. Fünf Minuten vor Spielende sorgte Jonathan Scheike für die Entscheidung. Bei einem Konter ließ er zwei Gästespieler stehen und dem Gästeschlussmann keine Chance.

Beide Mannschaften waren sofort auf Betriebstemperatur. Die erste Chance hatten die Gäste bereits in der dritten Minute. Der Schuss von Jonas Klökler ging aber über das Denkinger Gehäuse. Auf der Gegenseite scheiterte Cedric Auberer aus 16 Metern nur knapp. In einem von Zweikämpften geprägten Spiel ließen die Abwehrreihen nicht viel zu. Lediglich Torsten Ruddies hatte nach 20 Minuten noch eine nennenswerte Torchance.

Torhüter Manuel Werner konnte zwar einen scharf geschossenen Ball der Konstanzer abwehren, traf jedoch Markus Tritschler, von dem der Ball zum 0:1 ins FCN-Tor prallte. Ein Schock, den die Neustädter rasch verdauten. Die Abwehr des FCN stand solide und wenn sie einmal überspielt wurde, war Manuel Werner im Neustädter Tor zur Stelle. Mit Glanzparaden konnte er weitere Konstanzer Treffer verhindern. Der FCN versuchte alles, doch es kam kein Spielfluss auf. Das letzte Zuspiel in die Spitze kam meistens nicht an. Bereits in der 20. Spielminute musste das Neustädter Trainerduo die erste Auswechslung vornehmen. Für den verletzten Fabian Gamp kam Pjetar Orosaj ins Spiel. Je länger die Partie dauerte, umso mehr Möglichkeiten hatten die Konstanzer. Aber immer wieder war es Torhüter Manuel Werner, der mit tollen Reflexen einen weiteren Treffer verhinderte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

In Allmendshofen tat sich am Sonntag nach Anlaufschwierigkeiten ein Klassenunterschied auf: Die Fußballer der DJK Donaueschingen, nach dem Abstieg aus der Verbandsliga souveräner Landesliga-Tabellenführer, besiegten das Liga-Schlusslicht FV Walbertsweiler-Rengetsweiler mit einem sehenswerten Endspurt letztlich locker mit 4:0 (1:0)- Toren. Die DJK war von Beginn an feldüberlegen, konnte aber gegen die mit einer massierten Abwehr aufwartenden Gäste in der Startphase kaum Chancen erspielen. In der 25. Minute dann eine Doppelchance für die DJK. Zunächst parierte Nico Specker gegen Heiko Reich aus sieben Metern überragend und dann den Nachschuss von Tim Stolz aus zehn Metern. In der 31. Minute dann die Führung für den Tabellenführer. Tim Stolz schoss aus achtzehn Metern und Tobias Wild staubte den nach vorne abgewehrten Ball zur 1:0-Führung für die DJK ab. In der 42. Minute dann die Chance zum 2:0. Nach Zuspiel von Tobias Wild zog Heiko Reich mit einem Drehschuss aus acht Metern ab, aber der starke Gästeschlussmann Nico Specker wehrte mit sehenswertem Reflex ab.

Die DJK erhöhte nun den Druck. In der 54. Minute drosch Steffen Hönig nach einer Ecke von Raphael Schorpp den Ball aus vierzehn Metern knapp am Tor vorbei. Dann endlich die längst fällige 2:0- Führung: Nach schönem Spielzug über Florian Vöckt kam der Ball über Alieu Sarr zu Tobias Wild, der in der 71. Minute druckvoll verwandelte. Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen. Florian Vöckt staubte nach einem Pfostenschuss von Tobias Wild in der 76. Minute zum 3:0 ab. In der 82. Minute erhöhte Alexander Schuler nach schöner Vorarbeit von Christian Limberger zum 4:0-Endstand.

DJK Donaueschingen: Schlageter, Bartmann, Mössner, Hönig, Ganter (80. Limberger), Sarr, Stolz, Schorpp, Reich (73. Schuler), Künstler (56. Vöckt), Wild (83. Trajkovic). Tore: 1:0 Wild (31.), 2:0 Wild (71.), 3:0 Vöckt (76.), 4:0 Schuler (82.) Schiedsrichter: Kalmbach (Villingen). Zuschauer: 150