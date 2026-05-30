 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

FC Neustadt unterliegt zum Abschied mit 1:3 beim FC Singen

Nach 60 Jahren im überbezirklichen Fußball steigt der FC Neustadt aus der Landesliga ab

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 19:25 Uhr · 0 Leser
Janis Haasler (rechts) brachte den FC Neustadt in Singen in Führung.
Janis Haasler (rechts) brachte den FC Neustadt in Singen in Führung. – Foto: Scheu

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LL Südbaden - 3
FC Singen
Neustadt

Nach 60 Jahren im überbezirklichen Fußball steigt der FC Neustadt aus der Landesliga ab. Die 1:3-Niederlage beim Traditionsclub FC Singen war dabei zum Saisonabschluss nicht mehr ausschlaggebend.

Heute, 16:00 Uhr
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Abpfiff

Der Abschied aus der Landesliga schmerzt, er hat sich dennoch auch über Jahre abgezeichnet – nun ist der fix. Der FC Neustadt hat am Samstag in Singen sein (vorerst) letztes Spiel oberhalb der Bezirksebene ausgetragen. Der Klassenerhalt konnte trotz einer sehr ordentlichen Rückserie nicht mehr realisiert werden – zu groß war die Hypothek aus der Hinserie. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Neustadt: Werner, Tritschler (61. Schlegel), Haasler, Beha, Rommler, Kiefer (90. Niklas Waldvogel), Risterer (80. Fischer), Rohrer, Orosaj, Isele (46. Schmidle), Marvin Waldvogel (61. Bußhardt). Tore: 0:1 Haasler (45.+1), 1:1, 2:1, 3:1 alle Luck (49./58./81.). SR: Hamad (Konstanz). ZS: 150.