FC Neustadt unterliegt zum Abschied mit 1:3 beim FC Singen

Der Abschied aus der Landesliga schmerzt, er hat sich dennoch auch über Jahre abgezeichnet – nun ist der fix. Der FC Neustadt hat am Samstag in Singen sein (vorerst) letztes Spiel oberhalb der Bezirksebene ausgetragen. Der Klassenerhalt konnte trotz einer sehr ordentlichen Rückserie nicht mehr realisiert werden – zu groß war die Hypothek aus der Hinserie. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.