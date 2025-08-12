FC Neustadt und FC Villingen treffen auf aufstrebende Singener Teams

Der Weg in die zweite Runde des südbadischen Verbandspokals dürfte sowohl für den FC Neustadt als auch den FC 08 Villingen kompliziert werden. Beide treffen auf starke Singener Mannschaften.

Wer kann dem SV Aasen folgen? Neben dem Bezirksligameister der vergangenen Saison sind aus dem Fußballbezirk Schwarzwald im südbadischen Pokal lediglich noch der FC Neustadt und der FC 08 Villingen im Rennen. Beide bekommen es am Mittwochabend, jeweils um 18 Uhr, mit den aufstrebenden Teams aus der Stadt am Hohentwiel zu tun. Der FC Neustadt hat den Oberliga-Neuling Türkischer SV Singen im Jahn-Stadion zu Gast, der FC 08 Villingen muss bei Südstern Singen antreten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.