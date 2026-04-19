 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

FC Neustadt steigert sich nach der Pause erheblich

Im Abstiegskampf haben die Hochschwarzwälder den Anschluss hergestellt.

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Johannes Bußhardt (Mitte) traf zum 2:1 für den Neustadt.
Johannes Bußhardt (Mitte) traf zum 2:1 für den Neustadt. – Foto: Wolfgang Scheu

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LL Südbaden - 3
Hegau
Neustadt

Der FC Neustadt beendet seine Englische Woche in der Fußball-Landesliga mit einem 2:1-Heimsieg gegen den Hegauer FV. Im Abstiegskampf haben die Hochschwarzwälder den Anschluss hergestellt.

Gestern, 15:30 Uhr
FC Neustadt
FC NeustadtNeustadt
Hegauer FV
Hegauer FVHegau
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Abpfiff

Das im Abstiegskampf eine gewisse Widerstandsfähigkeit gefragt ist, das ist kein Geheimnis. Beim FC Neustadt werden Teamgeist, Nehmerqualitäten und Durchhaltevermögen seit Saisonbeginn auf eine besondere Probe gestellt – nun ist das erste große Etappenziel hergestellt. "Wir haben den Anschluss endgültig hergestellt. Aber es muss weiter alles passen", sagte Trainer Fabian Gamp nach dem 2:1-Heimsieg am Samstag gegen den Hegauer FV. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Neustadt: Werner, Tritschler (46. Riesterer), Haasler, Rommler, Da Silva Marques, Kiefer, Eckert, Rohrer, Orosaj (90.+2 Schmidle), Niklas Waldvogel (75. Bußhardt), Marvin Waldvogel (46. Fischer). Tore: 0:1 Schafhäutle (39./FE), 1:1 Eckert (52.), 2:1 Bußhardt (89.). SR: Munir Hamad. ZS: 150. Rot: Münch (85./Hegauer FV).