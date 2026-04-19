FC Neustadt steigert sich nach der Pause erheblich

Johannes Bußhardt (Mitte) traf zum 2:1 für den Neustadt. – Foto: Wolfgang Scheu

Der FC Neustadt beendet seine Englische Woche in der Fußball-Landesliga mit einem 2:1-Heimsieg gegen den Hegauer FV. Im Abstiegskampf haben die Hochschwarzwälder den Anschluss hergestellt.

Das im Abstiegskampf eine gewisse Widerstandsfähigkeit gefragt ist, das ist kein Geheimnis. Beim FC Neustadt werden Teamgeist, Nehmerqualitäten und Durchhaltevermögen seit Saisonbeginn auf eine besondere Probe gestellt – nun ist das erste große Etappenziel hergestellt. "Wir haben den Anschluss endgültig hergestellt. Aber es muss weiter alles passen", sagte Trainer Fabian Gamp nach dem 2:1-Heimsieg am Samstag gegen den Hegauer FV. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Neustadt: Werner, Tritschler (46. Riesterer), Haasler, Rommler, Da Silva Marques, Kiefer, Eckert, Rohrer, Orosaj (90.+2 Schmidle), Niklas Waldvogel (75. Bußhardt), Marvin Waldvogel (46. Fischer). Tore: 0:1 Schafhäutle (39./FE), 1:1 Eckert (52.), 2:1 Bußhardt (89.). SR: Munir Hamad. ZS: 150. Rot: Münch (85./Hegauer FV).