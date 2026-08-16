FC Neustadt schrammt im Bezirkspokal nur knapp an einer Blamage vorbei

Marvin Waldvogel verhindert mit seinem Treffer in der Nachspielzeit das vorzeitige Ausscheiden des FC Neustadt im Bezirkspokal – Foto: Wolfgang Scheu

In der ersten Hauptrunde des Fußball-Bezirkspokals scheitert Bezirksligist TuS Bonndorf beim A-Kreisligisten SG Lenzkirch-Saig. Der FC Neustadt setzt sich in Bad Dürrheim nach Verlängerung durch.

Die SG Lenzkirch-Saig schlägt den TuS Bonndorf mit 2:1 (1:1). Es war ein munterer Beginn, es gab Chancen hüben wie drüben. Die SG Lenzkirch-Saig musste alledings bereits nach einer halben Stunde verletzungsbedingt wechseln, für Paul Zepf kam Maurice Straub. In der 39. Minute gingen die Einheimischen in Führung. Einen schönen Spielzug veredelte Malte Sigwarth mit einem platzierten Flachschuss zum 1:0. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnte Tim Rüdiger einen Konter mit dem 2:0 abschließen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.