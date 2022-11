FC Neustadt punktet auch in Frickingen Nico Riesterer sichert dem Fußball-Landesligisten mit seinem Treffer in der Schlussphase einen wichtigen Zähler im Linzgau

Der FC Neustadt hat seinen guten Trend der vergangenen Wochen fortgesetzt und auch bei der SpVgg. F.A.L. gepunktet. Durch das 1:1 blieben die Neustädter im dritten Spiel in Folge ungeschlagen. Außerdem am 15. Spieltag: Königsfeld unterlag Mitaufsteiger Konstanz-Wollmatingen, Bad Dürrheim gewann sein Heimspiel knapp. Donaueschingen setzte beim FC Gutmadingen ein Ausrufezeichen und untermauerte seine Aufstiegsambitionen.

Königsfeld gab nicht auf und Routinier Christian Moosmann verkürzte nach gut einer Stunde auf 1:3. Es war allerdings nicht mehr als ein Strohfeuer. Zwei weitere Einwechslungen brachten die Gäste nicht mehr in Gefahr. Der Konstanzer Torjäger Konstantin Hahn stellte mit dem 1:4 und seinem 21. Saisontreffer den alten Abstand wieder her. Für ihren Kampfgeist bis zum Schluss belohnten sich die Königsfelder mit dem 2:4 in der 84. Minute. „Unsere Niederlage war über die 90 Minuten gesehen verdient“, erklärte FCK-Trainer Patrick Fossé. „Knackpunkt waren die schnellen Gegentore nach der Halbzeitpause.“

Im Duell der Landesliga-Aufsteiger musste sich der FC Königsfeld dem SC Konstanz-Wollmatingen mit 2:4 (0:1) geschlagen geben. Die Partie war kurz nach der Halbzeit entschieden. Konstanz erwischte den besseren Start und ging durch Mert Tuncer nach einer Viertelstunde mit 0:1 in Führung. Bis zur Pause schaffte es der FCK nicht, die Angriffsbemühungen in den Ausgleich umzumünzen. Nach dem Seitenwechsel machten die Gäste sofort Druck. In der 48. Minute traf Lewis Biade Antebe zum 0:2. Keine 180 Sekunden später legte Liam Omore das vorentscheidende 0:3 nach.

Der Trend stimmt beim FC Neustadt. Bei der SpVgg. F.A.L. stemmten sich die Gäste in der Schlussphase mit aller Macht gegen die drohende Niederlage und kamen durch Nico Riesterer zum umjubelten Ausgleichstreffer. Bei typischem Herbstwetter, das tolle äußere Bedingungen lieferte, begannen beide Mannschaften fehlerhaft. Gerade die Gastgeber leisten sich wiederholt Aussetzer im Spielaufbau. So waren die 45 Minuten kein Festival der Großchancen. Vielmehr spielte sich viel im Mittelfeld ab, wobei die Gäste das spielbestimmende und bessere Team stellten. Mehr bei BZ-Plus.

In dieser Form ist die DJK Donaueschingen Aufstiegskandidat Nummer eins. Am 6:0 (4:0)-Erfolg der Gallmann-Elf beim FC Gutmadingen gab es nichts zu deuteln. Mit 34 Punkten schloss der Verbandsliga-Absteiger die Vorrunde als „Herbstmeister“ ab und wird sich, da in diesem Jahr nur noch die Partie beim Abstiegskandidaten FC Bad Dürrheim ansteht, auch als Tabellenführer in die Winterpause verabschieden. Das Kräftemessen in Gutmadingen bot nur wenig Spannungsmomente – zu überlegen diktierte die DJK das Geschehen. In einer einseitigen Partie waren die Gutmadinger viel zu passiv, agierten mutlos und leisteten sich viele Fehler im rudimentären Spielaufbau.

Die DJK Donaueschingen war nicht nur spielerisch, sondern auch körperlich und kämpferisch überlegen und münzte ihre Dominanz auch schnell in Tore um. Im ersten Durchgang klingelte es im Zehn-Minuten-Takt im Gutmadinger Tor. Zweimal Raphael Schorpp (10., 30.) und zweimal Raphael Künstler (20., 40.) sorgten für die 4:0-Pausenführung der Gäste. Auch nach dem Seitenwechsel dominierte der Spitzenreiter. Heiko Reich traf in der 56. Minute zum 0:5 und Max Schneider sorgte mit einem perfekt getimten Kopfball zum 0:6 nach etwas mehr als einer Stunde für das Endergebnis. Danach nahm die DJK einige Gänge raus, Gutmadingen stabilisierte sich und das Spiel trudelte aus.

Donaueschingen: Karcher – Bartmann (67. Albicker), Schwer, Schneider, Sarr, Schorpp (57. Vöckt), Reich, Künstler (72. Wild), Richter (61. Ganter), Mößner, Hönig. Tore: 0:1 Schorpp (19.), 0:2 Künstler (20.), 0:3 Schorpp (30.), 0:4 Künstler (40.), 0:5 Reich (52.), 0:6 Schneider (63.). SR: Gumz (Rielasingen). ZS: 220.





FC Bad Dürrheim - SC Gottmadingen-Bietingen 2:1 (1:0).

Die Landesliga-Fußballer des FC Bad Dürrheim konnten in der vorletzten Partie vor der Winterpause mit dem 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SC Gottmadingen-Bietingen einen enorm wichtigen Heimsieg einfahren. Die Salinenstädter nahmen vor 100 Zuschauern das Heft sofort in die Hand. Dennis Ank setzte sich an der Außenlinie durch und flankte auf Adrian-Giorgian Dumitru, der sehenswert zum 1:0 einköpfte (12.). Die Gäste antworteten mit einem Lattentreffer. Deutlich mehr Chancen besaßen jedoch die Dürrheimer. So trafen Dean Savic, Daniel Moreno Tallon und Dumitru jeweils nur den Pfosten. Bad Dürrheim blieb auch in der zweiten Halbzeit spielbestimmend.

Es dauerte jedoch bis zur 72. Minute, ehe das hochverdiente 2:0 fiel. Wieder zeichnete sich Ank als Vorbereiter aus und wieder traf der gut aufgelegte Dumitru. Jetzt wachten die Gäste auf. In der Schlussphase konnte der SC Druck aufbauen. In der Nachspielzeit bekam „Go-Bi“ von Schiedsrichter Sven Pacher einen Elfmeter zugesprochen. Timoteo Mba Edu Masa hatte völlig überflüssig ein Foul im Strafraum begangen. Sven Faude überwand vom Punkt FC-Torwart Moritz zum 1:2. Jetzt wurde es hektisch, bei den Salinenstädtern flatterten die Nerven. Sie brachten dann aber doch die drei wichtigen Zähler unter Dach und Fach. „Es war ein hochverdienter Sieg“, so Bad Dürrheims Interimstrainer Massimo Verratti.

FC Bad Dürrheim: Karcher, Ank (76. Tryfon), Vera, Lopez Alvarado, Dumitru, Sabuncuo, Tallon (88. Gonzalez), Savic (84. Vitacca), Diaz, Jallow, Edu Masa. Tore: 1:0 Dumitru (12.), 2:0 Dumitru (72.), 2:1 Faude (94.). SR: Pacher (Brigachtal). ZS: 100.