FC Neustadt ist einfach zu harmlos und verliert erneut

Auch gegen den FC Pfaffenweiler ziehen die Hochschwarzwälder in der Fußball-Landesliga den Kürzeren.

von Stefan Kech (BZ) · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Der Einsatz von Steffen Rohrer (links) und Co. stimmte, der Ertrag einmal mehr nicht.
Der Einsatz von Steffen Rohrer (links) und Co. stimmte, der Ertrag einmal mehr nicht. – Foto: Wolfgang Scheu

LL Südbaden - 3
Pfaffenweil.
Neustadt

Beim FC Neustadt hofften sie auf ein Erfolgserlebnis für den Kopf und die Tabelle. Doch auch gegen den FC Pfaffenweiler ziehen die Hochschwarzwälder in der Fußball-Landesliga den Kürzeren.

"Auf Männer, da sein!" Mit dieser Aufforderung gleich nach dem Anstoß wollte Neustadts Trainer Fabian Gamp für die notwendige Betriebstemperatur bei seiner Mannschaft sorgen. Seine Spieler nahmen es sich zu Herzen, doch die erste Chance besaßen die Gäste. Aber Jallow Sajas Kopfball verfehlte das Tor dann doch deutlich. Die Hausherren versuchten, mit unbedingtem Willen und Körperlichkeit die favorisierten Gästen zu beeindrucken, was in den ersten Minuten durchaus gelang. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC Neustadt: Werner, Hassler, Rommler, da Silva Marques (78. Riesterer), Kiefer, Fischer (73. M. Waldvogel), Isele (89. Balke), Brosi, Eckert, Rohrer, Orosaj (86. Bußhardt). Tore: 0:1 Pantel (22.), 0:2 Saja (79.). SR: Julian Bühner. ZS: 100.