FC Neustadt hat viele Langzeitverletzte in der Vorbereitung

Überregional aktive Teams im Hochschwarzwald sind fast so selten geworden wie Zwergkiwis in Neuseeland. Es gibt sie, aber sie sind nicht leicht zu finden. Der FC Neustadt hat es in der vergangenen Spielzeit einmal mehr geschafft, die Landesliga zu halten. Es war ein Kraftakt, den Trainer Sascha Waldvogel und seine Schützlinge vollziehen mussten, ehe eine weitere Saison im überregionalen Fußball sichergestellt war. Der Wunsch für die neue Saison ist klar:möglichst nicht wieder so lange um den Ligaerhalt bangen müssen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.