FC Neustadt geht als Schlusslicht der Landesliga in das Heimspiel

Wenn am Samstag (15.30 Uhr) das Landesligaspiel zwischen dem FC Neustadt und dem Aufsteiger SV Aasen angepfiffen wird, dann lastet auf der Heimelf bereits ein gewisser Erfolgsdruck. Der Saisonstart verlief (erwartungsgemäß) schleppend. Offensiv fehlt die Durchschlagskraft, defensiv die Grundstabilität. Viel Arbeit also für das Trainerteam um Tobias Gutscher und seinen spielenden Co-Trainer Fabian Gamp, die zudem seit Wochen mit größeren Verletzungssorgen im kleinen Landesligakader zu kämpfen haben.

BZ: Sie sind ein positiver Typ. Wie schwer fällt es, nach diesem Ligastart nicht zu hadern und destruktiv zu werden?

Destruktiv werden wir und ich auf keinen Fall. Klar machen wir uns Gedanken, an welchen Stellschrauben wir drehen können. Wir kannten unser schweres Auftaktprogramm und wussten, dass es alles andere als einfach wird. Klar, wir haben uns den Start in die Saison anders vorgestellt. Aber wir kennen dieses Szenario ein Stück weit auch aus den vergangenen Jahren und versuchen, jetzt den Bock einmal mehr umzustoßen.