Es hapert bei den Blauen am Toreschießen – wird es auch beim Auswärtsspiel des FC Neustadt in Konstanz so sein? – Foto: Wolfgang Scheu

FC Neustadt gastiert beim offensivstarken SC Konstanz-Wollmatingen DJK Donaueschingen gegen den Letzten +++ Dürrheimer in Singen

Es war ein Genuss, ihm beim Fußballspielen zuzuschauen. Sascha Waldvogel, ausgestattet mit feinster Technik, war ruhig am Ball, behielt stets die Übersicht und agierte leidenschaftlich.

Als Trainer des FC Neustadt an der Seite von Florian Heitzmann ist das nicht anders. Aktionismus ist Waldvogel fremd, er analysiert sachlich und ruhig. Auch jetzt in der momentan schwierigen Phase des FC Neustadt mit drei Niederlagen in Folge. "Wie müssen wieder dahin kommen, dass wir uns eine gute Leistung nicht durch ein oder zwei Fehler selbst kaputtmachen", sagt der 27-Jährige, der seine Laufbahn nach drei Kreuzbandrissen früh beenden musste, vor dem Landesliga-Auswärtsspiel des FC Neustadt am Samstag (15.30 Uhr) beim Aufsteiger SC Konstanz-Wollmatingen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Der Erste gegen den Letzten – die Sache scheint klar. Doch Pflichtsiege „gibt’s in der Landesliga nicht“ für Benjamin Gallmann. Den FVW „am Tabellenplatz zu messen, wäre der größte Fehler überhaupt und der erste Schritt in die Niederlage“, warnt der DJK-Trainer. Auch gegen das Schlusslicht, das bisher im Schnitt 3,5 Gegentore pro Spiel kassierte und erst drei Punkte auf dem Konto hat, erwartet er „ein sehr schweres Spiel“. Seine selbstkritische Mannschaft müsse auch diese Aufgabe „bescheiden angehen“ und wieder eine hoch konzentrierte Leistung bringen wie beim verdienten 1:0-Sieg gegen Gottmadingen-Bietingen. Albicker, Maximilian Richter, Schneider und Öztürk fehlen, Schwer und Schuler „kränkeln“.

So., 09.10.2022, 15:00 Uhr FC 09 Überlingen Überlingen FC Königsfeld Königsfeld 15:00 PUSH

Nach sieben Begegnungen ohne Niederlage und dem überraschenden Vorstoß auf Rang zwei in der Landesliga-Tabelle reist der FC Königsfeld selbstbewusst an den Bodensee zum Tabellenzehnten FC Überlingen. „Die Tabellenstände der Gegner sagen für uns gar nichts aus. Wir wissen, wo wir herkommen: aus der Bezirksliga. Wir haben noch einiges zu verbessern und bleiben bodenständig“, sagt der Königsfelder Trainer Patrick Fossé und fährt for: „Wir müssen als Aufsteiger in jedem Spiel immer 100 Prozent fokussiert sein und alles geben, denn jedes Spiel ist für uns schwierig.

So., 09.10.2022, 15:00 Uhr Türkischer SV Singen TSV Singen FC Bad Dürrheim Bad Dürrheim 15:00 PUSH