FC Neustadt enttäuscht bei DJK Donaueschingen vor der Pause Sascha Waldvogel, zusammen mit Florian Heitzmann gleichberechtigter Trainer des Fußball-Landesligisten FC Neustadt, bringt seine Sicht der Dinge mit Fußball-Sachverstand genau auf den Punkt.

"Wir können es", sagt der Coach, "das Positive ist, dass wir weiterhin punkten können." Eine vermeintlich frohe Botschaft, die am vergangenen Samstag den Realitätstest nicht bestanden hat.

Fahrig, unsortiert, ja phasenweise überfordert präsentierten sich die Neustädter Fußballer in Allmendshofen und unterlagen dem Spitzenreiter DJK Donaueschingen auch in dieser Höhe verdient mit 0:4-Toren. Vor allem im ersten Durchgang ging bei den Neustädtern nichts zusammen, erfahrene Beobachter machten gar einen Klassenunterschied aus. Eine Sicht der Dinge, die Waldvogel relativiert: "Die DJK hat einen Sahnetag erwischt, das war die beste Halbzeit, die die Donaueschinger in dieser Saison gezeigt haben." Das klingt nach schönreden und fällt im Umkehrschluss auf die Nicht-mitspielen-Könner des FC Neustadt zurück. Aus einer Mannschaft, die fast alles schuldig blieb und die bislang schlechteste Saisonleistung bot, ragte einmal mehr nur FCN-Schlussmann Manuel Werner heraus. Der Fuß des Keepers ist noch immer schwarz-blau, eine schmerzhafte Prellung behindert ihn bei jedem Schritt. Und dennoch hielt der FCN-Rückhalt famos, hechtete, faustete, überzeugte mit kluger Winkelverkürzung und ersparte seinem Team eine noch höhere Niederlage. Weiter im BZ-Plus-Artikel.