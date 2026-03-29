FC Neustadt bastelt in der Fußball-Landesliga am Wunder

Die Zahlen muten fast schon ein wenig verrückt an: Da braucht der FC Neustadt 18 Spiele, um magere sechs Punkte einzufahren, und dann gelingt ihm plötzlich die gleiche Ausbeute binnen zwei Partien. Noch zieren die Hochschwarzwälder das Tabellenende der Landesliga, doch die Konkurrenz unmittelbar davor ist nur noch eine Armlänge entfernt. Diese Entfernung könnte sich ganz rasch noch weiter verringern, denn am Mittwoch steht das Duell gegen den FC Singen an. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.