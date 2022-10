Der FC Neukirchen-Vluyn hat Probleme in der Offensive. – Foto: Olaf Wesling

FC Neukirchen-Vluyn: Ohne Angriff zum 1. FC Kleve II Bezirksliga, Gruppe 4: Dem Aufsteiger fehlt weitgehend die Offensive.

Der FC Neukirchen-Vluyn, Aufsteiger in die Bezirksliga, hat vor der Partie am Sonntag beim 1. FC Kleve II (15.30 Uhr) arge Personalsorgen – insbesondere in der Offensive. „Wir haben kein Sturm“, bringt es Trainer Anel Pedljic auf den Punkt, dem in vorderster Front Arjeton Krasniqi, Luca Hoff und Kevin Matinu ausfallen.

Zudem werden wohl auch Daniel Minhorst und Jesko Dezelak fehlen. Hoffnung macht Pedljic dagegen, dass er mit seiner Mannschaft in der Fremde ran muss: „Wir haben bis jetzt auswärts besser ausgesehen als zu Hause. Da wir in den Heimspielen weiterhin nicht gewinnen, wollen wir dafür in Kleve unbedingt wieder mal drei Punkte holen.“