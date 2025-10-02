FC Neukirchen-Vluyn II steht an der Spitze, auch Rheinberg darf jubeln

Kreisliga A Moers: Der FC Neukirchen-Vluyn II bezwang den SSV Lüttingen am Dienstag, Concordia Rheinberg legte am Donnerstag im Kellerduell gegen den SV Millingen den zweiten Sieg in Serie nach. So läuft der 8. Spieltag!

Schon am Dienstagabend duellierten sich der FC Neukirchen-Vluyn II und der SSV Lüttingen. Auch wenn die Gäste nur im Mittelfeld rangieren, war es in dieser engen Liga dennoch ein Topspiel. Nach einer Nullnummer zur Pause konterte die Bezirksliga-Reserve auf eigenem Platz und schlug durch Dzejlan Bisevac (57.) eiskalt zu. Diesen knappen Vorsprung verteidigte Vluyn II, deshalb steht der FC vorerst an der Spitze der Kreisliga A Moers.

So schnell kann es gehen: Nach zwei Siegen in Folge hat Concordia Rheinberg den Tabellenkeller verlassen und schöpft plötzlich neuen Mut. Frederic Böhme und Max Knöpel ließ die Gastgeber früh jubeln (3. & 17.), doch in der Folge erzielte der SV Millingen gleich zweimal den Anschlusstreffer. Gewissheit brachte erst der zweite Streich von Knöpel, der in der 78. Minute das 4:2 erzielte und damit den Dreier sicherte. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den FC Meerfeld fünf Punkte, Millingen bleibt bei einem Zähler stehen.

Concordia Rheinberg – SV Millingen 4:2

Concordia Rheinberg: Henrik van de Mötter, Alexander Bentgens, Niklas Noll, Max Knöpel, Julien Schulik, Nils Hoffacker (91. Finn Schulz), Dino Nadarevic (93. Mujo Adanalic), Christoph Berghausen, Frederic Böhme, Tim Meier (75. Joel Vallender), Kevin Röös - Trainer: Manfred Wranik

SV Millingen: Noel Benga, Timur Aydin (46. Luis Bernd Heinrich), Timur Zenk, Steven Schön (68. Robin Joe Pils), Tom Parthum, Darvin Goecke, Nick Deutz (79. Ricardo Schiff), Domenique Cremers, Nico Parthum, Yannick Alexander Saunus (85. Badri Müller), Robin Joe Pils - Trainer: Oliver Kraft

Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Frederic Böhme (3.), 2:0 Max Knöpel (17.), 2:1 Tom Parthum (40.), 3:1 Dino Nadarevic (43.), 3:2 Nico Parthum (53.), 4:2 Max Knöpel (78.)

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr SV Menzelen SV Menzelen SV Sonsbeck SV Sonsbeck II 15:30 PUSH

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr Rumelner TV Rumelner TV Büdericher SV BüdericherSV 15:30 live PUSH

9. Spieltag

Di., 07.10.25 19:30 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Büdericher SV - Concordia Rheinberg

Fr., 10.10.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - TV Asberg

So., 12.10.25 13:00 Uhr SV Budberg II - ESV Hohenbudberg

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Schwafheim II

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Millingen - FC Moers-Meerfeld

So., 12.10.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 12.10.25 15:30 Uhr GSV Moers II - Rumelner TV

So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Schwafheim



10. Spieltag

Mi., 15.10.25 20:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SSV Lüttingen

Fr., 17.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - Büdericher SV

So., 19.10.25 13:00 Uhr SV Schwafheim II - SV Millingen

So., 19.10.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 19.10.25 15:00 Uhr TV Asberg - SV Menzelen

So., 19.10.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - GSV Moers II

So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - VfL Rheinhausen

So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Sonsbeck II

So., 19.10.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Budberg II

