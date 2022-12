FC Neukirchen-Vluyn hat alle Erwartungen übertroffen FuPa-Wintercheck: Tobias Wernicke ist stolz auf die Entwicklung und den Zusammenhalt des FC Neukirchen-Vluyn.

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal steht der Redaktion Tobias Wernicke, Cheftrainer der vierten Mannschaft des FC Neukirchen-Vluyn, Rede und Antwort.

_______________

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Wernicke: Für die Leistung der kompletten Mannschaft in der Hinrunde können wir im Trainerteam nur den Hut ziehen. Nach der harten und erfolgreichen Vorbereitung haben wir gemerkt, dass sich in unserem Team etwas richtig gutes entwickeln kann. Platz zwei zur Winterpause hätten wir alle unterschrieben, gerechnet haben wir ehrlicherweise aber nicht damit. Der Zusammenhalt im Team und das Miteinander ist großartig, es macht mega Spaß, als Trainer mit diesem Team zu arbeiten.

Gibt es Veränderungen im Team?

Wernicke: Es könnte sein, dass noch ein oder zwei das Team verlassen aufgrund mangelnder Spielzeit und durch Zeitmangel. Zu den Zugängen wollen wir uns jetzt noch nicht äußern, da ist noch nicht alles zu 100 Prozent fix. Allerdings sind wir mit zwei, drei Spielern in sehr guten Gesprächen, auch das sind wieder Spieler aus höheren Ligen.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Wernicke: Einzelne Spieler kann man nicht gezielt nennen, die Mannschaft ist komplett neu formatiert in die Saison gestartet. Aber die Entwicklung der Mannschaft ist sehr positiv, das spiegeln die Ergebnisse wieder. Es haben sich viele sehr gute Freundschaften gebildet und jeder rennt und kämpft für den anderen.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Wernicke: Positiv bleibt das Testspiel gegen GSV Moers IV in Erinnerung. Wir sind immer wieder zurückgekommen und haben uns am Ende ein 3:3 erkämpft, als frisch formatiertes Team. Der Wille und Ehrgeiz war der Schlüssel zum Erfolg. Spiel für Spiel werden wir als Mannschaft stärker und abgeklärter. Negativ war das Spiel gegen Asterlagen III, da haben wir als Mannschaft nicht funktioniert und uns von verschiedenen Dingen verunsichern und verängstigen lassen. Auch der Schiedsrichter war bei diesem Spiel ein großes Problem, dazu möchten und wollen wir uns aber nicht äußern, das wurde alles intern aufgearbeitet.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Wernicke: Der Wunsch für 2023 kann nur einer sein: Dass alle gesund und verletzungsfrei bleiben und wir uns als Mannschaft Woche für Woche weiterentwickeln und weiterhin so erfolgreich bleiben.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Wernicke: Der letzte Spieler in der Kabine muss aufräumen und den Boden abziehen. Lustig sind auch die Verspätungsgründe jeden Sonntag zum Treffpunkt.