FC Neuhadern will im Pokal beim SC Amicitia zurück in die Spur finden

„Das Pokalspiel ist für uns wichtig, weil wir es nutzen wollen, um die Dinge besser zu machen, die zuletzt nicht funktioniert haben. Wir müssen zeigen, dass wir lernfähig sind und die richtigen Antworten auf dem Platz geben“, erklärt Casola.
Im Fokus steht dabei vor allem die Offensive. Gegen tief stehende Gegner fehlte es dem FCN zuletzt an Mut und Dynamik in den entscheidenden Räumen. „Wir müssen deutlich mutiger in die Tiefe spielen, noch mehr Bewegung reinbekommen und vor allem gieriger Richtung Torabschluss gehen. Nur so können wir uns auch für unsere Dominanz belohnen“, fordert der Coach.
Neben den spielerischen Verbesserungen geht es aber auch darum, wieder Selbstvertrauen zu tanken. Der Pokal bietet dafür die perfekte Bühne, denn in einem K.-o.-Duell zählt nur das Weiterkommen. „Wir wollen von der ersten Minute an zeigen, dass wir das Spiel an uns reißen können. Klar ist: Wir haben die Qualität – jetzt müssen wir sie auf den Platz bringen“, so Casola weiter.
Der FC Neuhadern reist also mit klarem Ziel nach Amicitia: Mit einer mutigen, konzentrierten und torhungrigen Vorstellung soll die nächste Runde im Pokal erreicht werden – und zugleich der Grundstein für eine positive Entwicklung in den kommenden Wochen gelegt werden.