FC Neuhadern will im Pokal beim SC Amicitia zurück in die Spur finden

„Das Pokalspiel ist für uns wichtig, weil wir es nutzen wollen, um die Dinge besser zu machen, die zuletzt nicht funktioniert haben. Wir müssen zeigen, dass wir lernfähig sind und die richtigen Antworten auf dem Platz geben“, erklärt Casola.

Im Fokus steht dabei vor allem die Offensive. Gegen tief stehende Gegner fehlte es dem FCN zuletzt an Mut und Dynamik in den entscheidenden Räumen. „Wir müssen deutlich mutiger in die Tiefe spielen, noch mehr Bewegung reinbekommen und vor allem gieriger Richtung Torabschluss gehen. Nur so können wir uns auch für unsere Dominanz belohnen“, fordert der Coach.