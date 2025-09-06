FC Neuhadern will gegen Gräfelfing nachlegen

Nach dem wichtigen Sieg in der Vorwoche geht der FC Neuhadern mit Rückenwind ins Heimspiel gegen den TSV Gräfelfing. Ziel ist es, die gute Leistung nicht nur zu bestätigen, sondern auch noch mehr Stabilität ins eigene Spiel zu bringen.

Besonders im Fokus steht dabei, die Schwankungen in der spielerischen Leistung zu minimieren und mit einem konsequenten Zweikampfverhalten die Grundlage für den nächsten Erfolg zu legen. Gleichzeitig will die Mannschaft ihre Spielfreude auf den Platz bringen, um den eigenen Offensivdrang voll zur Geltung zu bringen.

Mit dem TSV Gräfelfing wartet jedoch ein schwer zu bespielender Gegner, der es den Hausherren keinesfalls leicht machen wird. Positiv stimmt allerdings, dass dem Trainerteam nahezu der komplette Kader zur Verfügung steht – beste Voraussetzungen also, um den Schwung der Vorwoche mitzunehmen und erneut zu punkten.