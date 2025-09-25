FC Neuhadern will gegen DJK Pasing Leistung bestätigen

Im Fokus steht dabei, die Variabilität im eigenen Spiel weiter auszubauen. „Wir wollen noch unberechenbarer werden – mit mehr Bewegung, mehr Tiefe und unterschiedlichen Lösungen im Ballbesitz. Wenn uns das gelingt, können wir jeder Mannschaft unser Spiel aufzwingen.“

„Wir haben am vergangenen Freitag gezeigt, wie dominant und entschlossen wir auftreten können. Entscheidend wird jetzt sein, das nicht als Momentaufnahme stehen zu lassen, sondern diese Leistung spielerisch und kämpferisch zu bestätigen“, betont Casola.

Mit der DJK Pasing wartet ein Gegner, der dem FCN alles abverlangen wird. „Pasing ist sehr kampfstark und wird uns sicher nichts schenken. Gerade in solchen Spielen sind die zweiten Bälle oft mitentscheidend. Wir müssen wach, aggressiv und sofort präsent sein“, erklärt Casola.

Das Ziel ist klar: Neuhadern will dem Spiel von Beginn an seinen Stempel aufdrücken und die Kontrolle übernehmen. „Wir dürfen uns nicht anpassen, sondern wollen dominant auftreten. Das heißt: viel Ballbesitz, Druck nach vorne und die nötige Galligkeit in den Zweikämpfen“, so der Coach.

Personell gibt es gute Nachrichten: Der Kader steht komplett zur Verfügung, was dem Trainerteam viele Optionen eröffnet.

Unter Flutlicht, mit Rückenwind aus dem letzten Spiel und einer breiten Brust will der FC Neuhadern gegen Pasing also nachlegen – und die nächsten drei Punkte in der Liga einfahren.