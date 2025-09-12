FC Neuhadern vor schwerer Auswärtsaufgabe bei FT Gern

Die FT Gern darf dabei keinesfalls unterschätzt werden. Gerade auf dem eigenen, vergleichsweise kleinen Platz sind sie ein schwer zu spielender Gegner. Ihre Erfahrung und Robustheit machen es jeder Mannschaft schwer, sich dort durchzusetzen.

„Wir haben uns letzte Woche mit einem guten Auftritt belohnt. Das war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, aber wir wissen auch: Wir können und wollen noch besser werden“, betont Trainer Dario Casola.

„Wir sind gewarnt: Gern ist eine Mannschaft, die auf ihrem Platz ganz genau weiß, was sie tut. Wenn wir nicht von der ersten Minute an wach sind, kann es unangenehm für uns werden“, so Casola weiter.

Für das Trainerteam ist die Ausgangslage erfreulich. Der Kader steht nahezu vollständig zur Verfügung, was sowohl Qualität als auch Variabilität im Aufgebot erhöht. Die Konkurrenz um die Startelf ist groß – und das sorgt für frischen Wettbewerb innerhalb der Mannschaft.

„Es ist ein Luxus für uns, dass wir fast alle Spieler an Bord haben. So können wir taktisch flexibel reagieren und jeder weiß, dass er im Training und im Spiel Vollgas geben muss, um sich seinen Platz zu verdienen“, erklärt Casola.

Der FC Neuhadern will also mit Mut, Disziplin und Spielfreude auftreten, gleichzeitig aber die nötige Geduld und Cleverness mitbringen, um auf dem engen Platz in Gern erfolgreich zu sein.

„Unser Ziel ist klar: Wir wollen die gute Entwicklung bestätigen und uns Schritt für Schritt weiter verbessern. Wenn wir unser Spiel durchziehen, haben wir auch auswärts gute Chancen“, fasst Trainer Dario Casola zusammen.