FC Neuhadern unterliegt trotz Dominanz bei FT Gern

„Wir haben das Spiel klar dominiert, aber wenn man zwei Tore nach einfachen Fehlern herschenkt, wird es auf diesem engen Platz unglaublich schwer. Das war ärgerlich, weil wir es eigentlich gut im Griff hatten“, resümierte Trainer Dario Casola.

Von Beginn an übernahm der FCN die Initiative, kontrollierte Ball und Gegner, fand aber nur selten Lücken im engmaschigen Defensivverbund der Gastgeber. Einfache Ballverluste im Aufbau sorgten dann für die Gegentreffer: In der 24. Minute nutzte die FT Gern eine dieser Situationen eiskalt zum 1:0. Auch nach der Pause blieb Neuhadern spielbestimmend, doch in der 67. Minute führte erneut ein unnötiger Ballverlust zum zweiten Gegentor.

Trotz des Rückschlags zeigte der FCN Moral und drückte die Hausherren in die eigene Hälfte. Mehrere strittige Szenen im Strafraum, die mindestens noch einmal auf Elfmeter entschieden hätten werden können, blieben jedoch ungeahndet. Erst in der 85. Minute erhielt Neuhadern einen Strafstoß, den Leonardo Pfleiderer sicher zum 1:2 verwandelte. In der Schlussphase warf die Casola-Elf noch einmal alles nach vorne, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen.

„Wir haben absolut dominant gespielt, aber uns im letzten Drittel nicht belohnt. Dazu kamen ein paar unglückliche Schiedsrichterentscheidungen. Mindestens ein weiterer Elfmeter wäre aus meiner Sicht klar gewesen“, haderte Casola nach Abpfiff.

Am Ende steht eine bittere Niederlage, die dem Spielverlauf nicht gerecht wird. Positiv bleibt die geschlossene Leistung über 90 Minuten und die Tatsache, dass der FCN den Gegner über weite Strecken klar beherrschte. Nun gilt es, die Lehren aus den Fehlern zu ziehen und im nächsten Spiel wieder konsequenter in den entscheidenden Momenten aufzutreten.

„Die Jungs haben viel investiert, das darf man nicht vergessen. Wenn wir es schaffen, unsere Überlegenheit auch in Tore umzumünzen, werden wir die Punkte wieder holen“, blickte Casola nach vorne.