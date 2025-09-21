FC Neuhadern überzeugt beim 5:1-Heimsieg gegen den TSV Solln

Casola: „Natürlich war das 1:1 ärgerlich, weil wir uns durch ein unnötiges Foul selbst in Bedrängnis gebracht haben. Aber die Reaktion der Mannschaft war stark – wir sind danach extrem dominant geblieben.“

Von Beginn an waren die Hausherren voll da. Schon in der 1. Minute ging der FCN in Führung: Nach einem Foulspiel an Nicolas Kröll verwandelte Leonardo Pfleiderer den fälligen Strafstoß sicher. Nur zwei Minuten später jedoch der schnelle Ausgleich für Solln – ein unnötiges Foul führte zu einem Freistoß von halblinks, der flach an allen vorbeiging und im langen Eck einschlug.

Tatsächlich ließ sich Neuhadern nicht beirren, spielte druckvoll weiter und erarbeitete sich zahlreiche Chancen. In der 32. Minute fiel folgerichtig das 2:1: Über die linke Seite wurde ein sehenswerter Angriff aufgezogen, den Quirin Jürgens nach Vorlage von Emirhan Yilmaz überlegt aus 17 Metern ins linke Eck abschloss. Kurz vor der Pause legte der FCN nach. Nach einer schönen Kombination kam Dominik Brandl zum Abschluss, den der Torhüter zunächst abwehren konnte. Doch Nicolas Kröll setzte entschlossen nach und verwandelte zum 3:1 (42.).

„Das war richtig erwachsen gespielt. Wir haben Solln keine Luft gelassen und sind mit viel Entschlossenheit auf die zweiten Bälle gegangen. Genau das haben wir uns vorgenommen“, lobte Casola sein Team.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Neuhadern klar spielbestimmend und ließ den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. Das 4:1 in der 61. Minute hatte eine kuriose Entstehung: Nach zahlreichen Beschwerden des Sollner Torwarts entschied der Schiedsrichter auf indirekten Freistoß aus fünf Metern. Leonardo Pfleiderer legte clever auf und Quirin Jürgens vollendete souverän. Nur sechs Minuten später setzte Jürgens mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt: Nach einer starken Pressingaktion eroberte er selbst den Ball und überwand den Torhüter per frechem Heber zum 5:1 (67.).

In den letzten 20 Minuten verwaltete der FCN die Führung souverän, ohne Solln noch einmal ernsthaft ins Spiel kommen zu lassen. Die Gäste hatten über die gesamte Partie nur eine klare Chance in der 81. Minute, ansonsten hielt die Neuhaderner Defensive stabil stand.

Auch das Drumherum passte: Es entwickelte sich eine sehr faire Partie, die von einem umsichtig leitenden Schiedsrichter gut geführt wurde.

Am Ende stand ein hochverdienter 5:1-Erfolg, der Mut für die kommenden Aufgaben macht. Casola zog ein positives Fazit: „Das war in Summe unser bisher bestes Saisonspiel. Wir waren dominant, zielstrebig und haben fast nichts zugelassen. Vor allem unser Gegenpressing war heute ein Schlüssel für unsere Dominanz – weil wir dadurch immer wieder sofort Druck erzeugen konnten. Wichtig ist jetzt, dass wir diese Leistung bestätigen und am Freitagabend zuhause gegen DJK Pasing genauso auftreten.“