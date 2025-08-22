FC Neuhadern: Mit jungem Team und mutiger Spielidee in die neue Saison

Über den Sommer gab es einige Abgänge, die zu erwarten waren. Im Gegenzug konnte der FC Neuhadern zahlreiche Neuzugänge präsentieren – vor allem aus der eigenen U19, die nun die Chance erhält, sich im Herrenbereich zu beweisen. Ergänzt wird der Kader durch einige Spieler von externen Teams, die frischen Wind und zusätzliche Erfahrung mitbringen. Damit entsteht eine spannende Mischung aus jungen, hungrigen Spielern und ambitionierten Neuzugängen.

Das Team wird von einem engagierten Trainerstab geführt: Cheftrainer Dario Casola, der bereits seit dem Ende der vergangenen Saison an der Seitenlinie steht, bildet gemeinsam mit Michael Lelleck jr. und Andreas Zellner das Trainerteam. Ergänzt wird die sportliche Leitungsebene durch Kilian Jürgens, der als sportlicher Leiter die Entwicklung des gesamten Herrenbereichs verantwortet.

Vorbereitung

Die Vorbereitung verlief positiv. Die Mannschaft konnte in den Testspielen ordentliche Ergebnisse erzielen und zeigen, dass die spielerische Idee bereits erkennbar ist. Auch wenn die Abläufe noch nicht in allen Phasen gefestigt sind, lässt sich bereits eine klare Handschrift erkennen. Das gibt Anlass zur Hoffnung, dass sich die Entwicklung in den kommenden Wochen weiter stabilisieren wird.

Spielidee

Der FC Neuhadern setzt auf einen mutigen, modernen Fußball. Ziel ist es, einen ansehnlichen und offensiven Spielstil zu etablieren, bei dem die jungen Spieler ihre Qualitäten entfalten können. Die Umsetzung ist schon erkennbar, muss aber im Ligaalltag noch weiter verinnerlicht werden.

Ausblick auf die Saison

Die bevorstehende Saison wird zweifellos eine Herausforderung. Die Liga ist stark besetzt, mit vielen ambitionierten Mannschaften, die um die vorderen Plätze kämpfen wollen. Als Topfavoriten auf die Meisterschaft gelten die dritte Mannschaft des TSV 1860 München, der SV München West sowie der FC Fürstenried. Zudem muss man jederzeit den FC Kosova und den FC Alte Haide auf der Rechnung haben. Für den FC Neuhadern bedeutet das, dass jedes Spiel ein harter Prüfstein wird.

Saisonziel

Im Mittelpunkt der Saison steht die Weiterentwicklung der Mannschaft. Der mutige und offensive Spielstil soll dabei zur Basis für den sportlichen Erfolg werden. Daraus leitet sich auch das Ziel ab: mit dieser Spielidee und dem erkennbaren Fortschritt will der FC Neuhadern oben mitspielen und sich in der starken Liga behaupten.