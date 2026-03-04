FC Neuhadern geht mit Offensivpower in Richtung Rückrunde

Eine Vorbereitung mit vielen Erkenntnissen: Der FC Neuhadern steht vor dem Auftakt in die Frühjahrsrunde. – Foto: FC Neuhadern

Von Beginn an zeigte Neuhadern gegen den Tabellenführer der Kreisklasse eine klare Struktur im Spiel. Emirhan Yilmaz (12.), Maximilian Hartmann (17.) und Dennis Peterssen (22.) sorgten früh für eine komfortable Führung. Auch Dominik Schwankl (29.) traf, sodass man zwischenzeitlich mit 4:0 vorne lag. Die Offensivabläufe wirkten klarer, das Positionsspiel sauberer, die Entscheidungsfindung im letzten Drittel reifer als noch zu Beginn der Vorbereitung.

Doch die Partie zeigte auch die Kehrseite: Nach der deutlichen Führung verlor Neuhadern phasenweise die Kontrolle, ließ Stern auf 4:2 herankommen und hielt das Spiel unnötig offen. Zwar erhöhte Schwankl noch vor der Pause auf 5:2, und Ervin Mujkic (53.) stellte im zweiten Durchgang auf 6:3, dennoch fehlte über weite Strecken die letzte Souveränität.

Der Auftakt gegen Türk Sport Garching (1:2) war spielerisch ordentlich, jedoch noch geprägt von Ungenauigkeiten und fehlender Konsequenz in beiden Strafräumen. In den folgenden Tests – unter anderem beim 5:2-Sieg in Deisenhofen sowie beim 5:2 gegen Unterpfaffenhofen – wurde die Entwicklung im Offensivspiel deutlich sichtbar. Neuhadern dominierte längere Phasen, erspielte sich zahlreiche Torchancen und agierte im Ballbesitz strukturierter.

Auch das Trainingslager brachte inhaltlich Fortschritte. Der Spielaufbau wurde klarer organisiert, die Staffelungen verbesserten sich, das Gegenpressing wirkte koordinierter. Die Mannschaft ist in ihrer Spielidee gefestigter als noch zum Vorbereitungsstart.

Auffällig bleibt jedoch ein wiederkehrender Punkt:

Die Gegentore entstehen nahezu ausschließlich durch eigene Fehler. Selten werden sie sauber herausgespielt – meist gehen ihnen Ballverluste, Unsauberkeiten im Aufbau oder fehlende Konsequenz in Defensivaktionen voraus. Auch im letzten Test war das erneut zu beobachten.

In der Gesamtbetrachtung fällt das Fazit dennoch positiv aus. Offensiv hat Neuhadern einen klaren Schritt nach vorne gemacht. Die Anzahl der herausgespielten Chancen ist hoch, die Durchschlagskraft deutlich verbessert. Die spielerische Linie ist klarer erkennbar.

Nun gilt es, diese Entwicklung mit größerer defensiver Stabilität zu verbinden.

Mit Blick auf das anstehende Rückspiel gegen Alte Haide bietet sich die erste Gelegenheit, genau das unter Beweis zu stellen. Im Hinspiel war Neuhadern über weite Strecken die bessere Mannschaft, ließ jedoch die notwendige Effizienz vermissen und brachte sich durch eigene Fehler selbst in Schwierigkeiten.

Die Vorbereitung hat gezeigt, dass die Richtung stimmt. Jetzt geht es darum, Dominanz nicht nur zu zeigen, sondern sie auch konsequent in Ergebnisse umzuwandeln.