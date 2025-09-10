FC Neuhadern feiert klaren 5:0-Heimsieg gegen den TSV Gräfelfing

Mit zunehmender Spieldauer erhöhte Neuhadern den Druck und wurde immer dominanter. In der 22. Minute fiel das 1:0: Ricardo Wassermann traf sehenswert aus rund 40 Metern, als er den Ball über den zu weit vor seinem Tor stehenden Schlussmann der Gäste chipte – vorausgegangen war eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung.

Von Beginn an trat Neuhadern dominant auf, während Gräfelfing überwiegend tief stand und versuchte, über schnelle Umschaltsituationen zum Erfolg zu kommen. In den ersten Minuten kamen die Gäste tatsächlich zu zwei gefährlichen Gelegenheiten: In der 6. Minute landete ein Abschluss am Pfosten, und nur fünf Minuten später musste Torhüter Flo Zellner mit einer starken Parade retten. Auch die Hausherren setzten früh offensive Akzente: Ein Distanzschuss von Emirhan Yilmaz (8.) krachte ans Aluminium und war ein erstes Ausrufezeichen.

Nur vier Minuten später legte Neuhadern nach: Nach einer schönen Kombination legte Tobias Flechsig mustergültig auf Emirhan Yilmaz, der eiskalt zum 2:0 vollendete. Kurz vor der Pause (43.) folgte der nächste Höhepunkt: Ein langer Ball von Leo Pfleiderer fand erneut Yilmaz, der artistisch per Fallrückzieher zum 3:0 traf – ein echtes Traumtor, das für Begeisterung auf den Rängen sorgte.

Nach dem Seitenwechsel knüpfte Neuhadern an die starke erste Hälfte an. In der 64. Minute sorgte Dennis Peterssen nach präziser Vorlage von Nicolas Kröll für die endgültige Entscheidung. Anschließend spielte sich das Geschehen fast ausschließlich in der Hälfte des TSV Gräfelfing ab. Chancen ergaben sich im Minutentakt, doch die Neuhaderner ließen die letzte Konsequenz im Abschluss vermissen. Erst in der Schlussminute wurde die Überlegenheit noch einmal in Zahlen ausgedrückt: Patrick Geuenich köpfte nach einer Flanke von Kröll zum 5:0-Endstand ein.

Trainer Dario Casola zeigte sich nach Abpfiff insgesamt zufrieden, betonte jedoch, dass trotz des deutlichen Ergebnisses noch Verbesserungsbedarf bestehe:

„Wir haben heute eine klare spielerische Weiterentwicklung gezeigt und sind sehr dominant aufgetreten. Mit der Leistung bin ich größtenteils zufrieden. Allerdings müssen wir unsere Torchancen in der Schlussphase konsequenter ausspielen – da war heute noch Luft nach oben. Nächste Woche im Auswärtsspiel gegen FT Gern brauchen wir eine weitere Steigerung, um unseren Weg in die richtige Richtung konsequent weiterzugehen.“

So bleibt am Ende ein klarer und verdienter Heimsieg, der dem FC Neuhadern Rückenwind für die kommenden Aufgaben geben dürfte.