FC Neuhadern erreichtnach dem Sieg bei Amicitia die nächste Pokalrunde

Dann jedoch verlor Neuhadern etwas den Faden. Ein leichtfertiger Fehler im Spielaufbau führte in der 26. Minute zum Anschlusstreffer der Gastgeber, und nur eine Minute später gelang Amicitia nach einem nicht gewonnenen zweiten Ball per frechem Chip aus 35 Metern sogar das 2:2. „Wir haben uns durch einfache Fehler das Leben selbst schwer gemacht und waren von da bis zur Pause nicht mehr dominant genug. In dieser Phase haben wir uns auch emotional ein Stück weit abkochen lassen“, haderte Trainer Dario Casola.

Die Casola-Elf startete stark in die Partie, fand sehr gut ins Spiel und kontrollierte den Ball gegen einen tief stehenden Gegner. Bereits in der 12. Minute setzte Jürgens mit einem sehenswerten Weitschuss in den Winkel das erste Highlight. Nur fünf Minuten später verwandelte er einen direkten Freistoß aus halblinker Position zum frühen 2:0.

Nach der Halbzeitpause fand der FCN wieder besser in die Spur. In der 65. Minute verwandelte Jürgens einen Handelfmeter sicher zum 3:2. Der schönste Treffer des Abends folgte nur vier Minuten später: Nach starkem Aufdrehen im Zentrum von Dennis Peterssen und einem perfekt getimten Steckpass blieb Jürgens eiskalt vor dem Tor – eine Kombination, die sich als Höhepunkt der Partie herausstellte. In der 73. Minute legte er nach, als Franjo Lucic Jozak ihn nach einem weiteren gelungenen Angriff durch das Zentrum mustergültig in Szene setzte.

„Gerade unser viertes Tor war richtig stark herausgespielt – genau so stellen wir uns das vor: Bewegung, Tiefe, Klarheit im Passspiel und ein überlegter Abschluss. Das sind die Momente, an denen wir uns orientieren wollen“, lobte Casola.

Die Schlussphase spielte Neuhadern dann souverän herunter und ließ nichts mehr anbrennen. Am Ende stand ein verdienter, aber nicht glanzvoller 5:2-Erfolg, mit dem der FCN in die nächste Runde einzog.

„Es war ein faires Spiel gegen einen engagierten Gegner, der uns nichts geschenkt hat. Wir nehmen die Erkenntnisse mit, dass wir unsere Dominanz konstanter durchziehen und noch gieriger Richtung Tor bleiben müssen“, bilanzierte Casola abschließend